Lo sbattitore elettrico è un piccolo elettrodomestico indispensabile in cucina: abbiamo scovato i più venduti su Amazon, per avere un’idea dei prodotti migliori, ma anche di quelli con un buon rapporto qualità/prezzo.

La caratteristica principale di questo attrezzo è senz’altro la maneggevolezza, data dalla leggerezza, dalle dimensioni ridotte e dall’impugnatura ergonomica. Lo sbattitore si utilizza per creme e impasti semiliquidi, per mescolare, sbattere, montare a neve, frullare.

Queste funzioni sono svolte naturalmente anche da altre apparecchiature, come planetarie o robot da cucina, che sono però molto più ingombranti, meno maneggevoli e più costose. Insomma uno sbattitore in cucina è necessario e utilissimo. Specialmente quando si vuole preparare qualcosa di specifico o eseguire una piccola operazione senza mettere in campo “l’artiglieria pesante”.

La maggior parte degli sbattitori vengono oggi venduti con due tipi di accessori, la frusta classica, che incorpora impasti spumosi, e il gancio impastatore, per impasti più solidi. Esistono poi fruste più sottili perfette per montare a neve gli albumi o montare la panna, che sono tra gli utilizzi più diffusi dello sbattitore elettrico, insieme alla preparazione di maionese e impasti per biscotti, dolci, torte, pane, pizze.

Lo sbattitore ha un manico molto pratico con cui girare e dirigere le fruste all’interno della ciotola, a volte parte del kit. Prima dell’acquisto, è bene valutare, oltre il prezzo e gli accessori per le varie funzioni, anche la potenza dell’elettrodomestico e il relativo consumo. A velocità regolabile, possono andare dai 150 ai 500 watt circa.

Sbattitore elettrico: i più venduti su Amazon

Gli sbattitori elettrici più venduti arrivano dalle Case che da sempre ci aiutano in cucina portando qualità, tecnologia e un tocco di colore e design. Da Philips a Moulinex, fino ai top di gamma Bosch e KitchenAid, per chi ha stanziato un budget più consistente. Ecco le nostre proposte.

La nostra scelta Philips Cucina Sbattitore Elettrico, Collezione Daily Bianco Essenziale Uno sbattitore basic, con tutti gli accessori essenziali e facile da pulire 29 € su Amazon 31 € risparmi 2 € Pro Comandi XL

Intuitivo

Pulizia facile Contro Nessuno

Per chi cerca un prodotto classico, affidabile, essenziale e semplice da usare, niente di meglio che puntare su questo modello Philips della Daily Collection. I comandi sono intuitivi e facili da raggiungere grazie alla misura XL, la frusta e i ganci si inseriscono con un click e si puliscono facilmente.

Con ciotola auto-rotante Sbattitore Elettrico con Ciotola Auto-Rotante in Acciaio Inox Accessoriato Un piccolo elettrodomestico che accontenta tutti, a metà strada tra la planetaria e lo sbattitore 61 € su Amazon Pro Ciotola in acciaio Inox

Multifunzione

Facile da usare Contro Nessuno

Tra i più venduti online troviamo questo piccolo elettrodomestico Decen. Presto spiegato il perché: a metà strada tra lo sbattitore e la planetaria, si può utilizzare a mano o sul supporto girevole con la capiente ciotola in Acciaio Inox.

Super tecnologico KitchenAid Sbattitore Rosso Colorful Il "fratello minore" del classico robot da cucina KitchenAid, adatto per cuochi indaffarati o per chi ha poco spazio a disposizione 175 € su Amazon Pro 9 velocità

Funzione Soft start

Indicatore LED Contro Nessuno

Tutta la qualità e la tecnologia KitchenAid in questo sbattitore rosso fiammante dalle tante qualità. Sono 9 le velocità, con funzione Soft start per non schizzare quando si sbattono i liquidi e controllo con display a LED. Silenzioso, solido e dal design leggermente vintage.

Il più economico Moulinex Easymax Sbattitore a 2 Velocità con 2 Set di Fruste Design moderno Un modello dal design compatto e moderno completo di tutto l'occorrente 29 € su Amazon 31 € risparmi 2 € Pro Comandi semplici

Set di fruste completo

Compatto Contro Nessuno

Dall’esperienza Moulinex un prodotto semplice da usare e dal design piacevole e avvolgente. Corredato da un set di sbattitori in acciaio inossidabile per preparare facilmente impasti, preparati per dolci, albumi montati a neve e creme.

Tecnologia tedesca Bosch Sbattitore manuale Verde e Bianco Potente Qualità e tecnologia tedesche per uno sbattitore dal profilo inconfondibile 63 € su Amazon Pro Vasta gamma di colori

Design evergreen

Fruste Cream Ball Contro Nessuno

Ha un ottimo rapporto tra qualità e prezzo questo modello Bosch accessoriato con impugnatura Soft Touch, funzione Turbo e le innovative fruste Cream Ball. Dotate di speciali sfere, permettono di inglobare più aria, per ottenere il 22% in più nella lavorazione.