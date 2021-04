Dal mondo della moda fast fashion alle passerelle degli stilisti più quotati al mondo, sono tante le ispirazioni su come abbinare le scarpe con punta quadrata. Arrivano direttamente dagli anni ’90 quando questo modello di scarpe veniva indossato con ogni capo di abbigliamento. Dai jeans 501 di Levi’s alle minigonne in denim o in pelle, oggi le scarpe con punta quadrata sono tornate di tendenza affermando il loro stile inconfondibile. Uno stile che si manifesta in ogni outfit, dal più casual al più elegante adattandosi ad ogni occasione. Il rilancio delle scarpe con punta quadrata è stata una scelta adoperata da designer e stilisti che hanno voluto scommettere su una shoes dallo stile innovativo ma dall’anima retrò.

Ed ecco che sulle runway più blasonate cominciano a comparire ai piedi a completamento di ogni proposta di look, mules basse, mocassini Gucci style, Mary Jane con tacco basso e largo. Rispetto agli anni ’90 le scarpe con punta quadrata di tendenza quest’anno hanno delle linee più smussate, le punte infatti sebbene geometriche e dalle linee rette spesso presentono angoli più morbidi.

La punta quadrata viene declinata su ogni modello di scarpa, dalla più classica come il décolleté o il mocassino, a quella più recente come i sabot e i sandali dal tacco medio-basso e perfino su sneakers da indossare fino all’estate.

Scarpe con punta quadrata: sneakers + mini skirt

Le scarpe con punta quadrata nascondono un grande potenziale ovvero quello di potersi declinare in ogni genere e modello di shoes. Innovativo, ad esempio, il modello di sneakers dalla punta quadrata proposto da Miu Miu per la sua collezione Spring Summer 2021. Si tratta di un paio di sneakers dalla forma geometrica e in argento. L’effetto metallizzato di questo modello di scarpe squadrate è il vero tratto distintivo. Possono essere abbinate ad un outfit super colorato composto da mini skirt e polo con collo a dolcevita.

Scarpe con punta quadrata + pantaloni larghi

Scelte nella versione super flat, le scarpe dalla punta quadrata possono essere abbinate con pantaloni larghi e leggermente scampanati che smorzano la forma geometrica della punta, addolcendola. In questo modo l’outfit indossato risulterà omogeneo nelle forme e nello stile. L’azienda di moda fast fashion Zara, propone un paio di sandali con punta quadrata abbinati a pantaloni larghi nel colore borgogna.

Mules + blazer

Oltre a essere comode hanno anche una grande versatilità che le rendono adatte ad essere abbinate ad ogni outfit. Nella versione mules, lasciate scoperte nella parte del tallone e senza cinturino a proteggere la caviglia, possono essere abbinate a un blazer dal taglio sartoriale. A completare l’outfit subentrano un paio di shorts per creare un look primaverile che si accinge a profumare d’estate come ci suggerisce Miu Miu.

Scarpe con punta quadrata + tailleur pantalone

Un altro modello di scarpa dalla punta squadrata che sarà di tendenza nel corso del 2021 è il mocassino con tacco medio. Tra le ispirazioni di stile su come abbinare questo modello di scarpa con punta quadrata spicca quello proposto da Tory Burch in cui un mocassino dalla punta quadrata viene indossato insieme a un tailleur. Quest’ultimo è composto da pantaloni ampi e blazer con cintura in vita. L’outfit così assume un look da ufficio che conserva un allure chic da sfoggiare da mattina a sera.

Scarpe con punta quadrata + abito elegante

Impreziosite da fasce con strass e paillettes o da cinturini gioiello, le scarpe con punta a forma di quadrato sono anche le shoes adatte ad outfit eleganti. Versace, nella sua collezione Primavera Estate 2021, propone un paio di sandali con tacco e dalla punta squadrata con cinturini tempestati di diamanti. Nella versione total pink, sono perfette da indossare insieme ad una gonna super colorata e longuette oppure con un abito arricchito da frange di cristalli.

Articolo originale pubblicato il 30 marzo 2021