Selena Gomez cancella tutte le foto con Justin Bieber

Selena Gomez ha cancellato tutte le foto con Justin Bieber dal suo profilo Instagram. L’ex reginetta dei social, superata nei mesi scorsi in popolarità da Ariana Grande, ha rimosso nelle scorse ore anche l’ultimo post dedicato all’ex. Nel marzo 2018, infatti, Selena Gomez aveva dedicato un post di auguri di compleanno a Justin Bieber, con quale era tornata insieme a ottobre 2017.

Gli attentissimi fan della cantante hanno subito dedicato decine di commenti a questo gesto social, che segna la fine di un’era: Selena Gomez e Justin Bieber erano la coppia teen della musica più amata e seguita.

I due si sono lasciati e ripresi numerose volte tra il 2009 e il 2018, fino alla rottura definitiva. Lo scorso settembre Justin Bieber, che aveva già cancellato tutte le foto di Selena Gomez, ha sposato la modella Hailey Baldwin.

Selena Gomez, dopo un pesante trapianto di reni a causa del Lupus, è finita in rehab per la troppa pressione. Ora la cantante sta bene, ha ripreso i suoi impegni e forse sogna un nuovo amore. Lei, però, non ha mai commentato questa relazione, né il matrimonio di Justin Bieber. Di tutt’altro avviso lui, che ha spesso reagito in maniera aggressiva quando gli si chiedeva della Gomez.

Una storia finita male a quanto pare, con tradimenti, altre persone di mezzo, e quel famoso pugno di Orlando Bloom in pieno viso a Justin Bieber, accusato di provarci con Miranda Kerr, allora fidanzata dell’attore. L’amore al tempo dei millennial e dei social, insomma: se prima si strappavano le foto degli ex, ora si cancellano dai social network. Chissà quanti like di fan di Bieber avrà perso la Gomez per questo gesto che ha portato tanta tristezza nei cuori di chi li ama ancora e li rivorrebbe insieme.