Prosegue l’omaggio della moda alle radici della classicità: Dolce&Gabbana hanno scelto la Valle dei Templi di Agrigento per presentare la sfilata di Alta Moda dell’Autunno-Inverno 2019/2020.

Così, dopo Gucci ai Musei Capitolini con la sua Cruise 2020, in maggio, la Fendi Couture al Tempio di Venere sul Palatino, è la volta del Tempio della Concordia in Sicilia di accogliere il fruscio di sete e di organze orchestrato da Dolce&Gabbana.

Tra riferimenti mitologici, vesti coperte di perle, frange e coralli o cristalli sparkling per mini pepli da Diana amazzone, fino ad abiti principeschi, drappeggiati con corsetti e gonne dal gusto barocco, è andata in scena una delle sfilate più spettacolari del duo siculo-milanese. A dirigere il filmato, che sta portando le bellezze della Sicilia in giro per il mondo un altro siciliano doc, Giuseppe Tornatore, il regista Premio Oscar di Nuovo Cinema Paradiso.

Dai giorni di sfilate e presentazioni fino alla cifra devoluta per il restauro, ecco tutti i numeri della sfilata Dolce&Gabbana nella Valle dei Templi.

4 : i giorni di sfilate e presentazioni, dal 4 al 7 luglio 2019.

: i giorni di sfilate e presentazioni, dal 4 al 7 luglio 2019. 400 : gli ospiti (giornalisti internazionali compresi) a vivere le emozioni di una passerella a cielo aperto in alcuni dei luoghi più magici della Sicilia.

: gli ospiti (giornalisti internazionali compresi) a vivere le emozioni di una passerella a cielo aperto in alcuni dei luoghi più magici della Sicilia. 156 : le uscite della sfilata colossal di Alta Moda al Tempio della Concordia. Tante le modelle amate dai due stilisti che hanno solcato la passerella, da Bianca Balti a Isabeli Fontana , fino a Marpessa .

: le uscite della sfilata colossal di Alta Moda al Tempio della Concordia. Tante le modelle amate dai due stilisti che hanno solcato la passerella, da a , fino a . 4 : le location della 4 giorni siciliana di Dolce&Gabbana, il Verdura Resort a Sciacca dove sono stati accolti gli ospiti, il Tempio della Concordia , nella valle dei Templi di Agrigento, per la sfilata di Alta Moda, il Palazzo dei Gesuiti a Sciacca per la sfilata di Alta Sartoria, e il Palazzo Ducale Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro, in cui si è tenuta la presentazione dell’Alta Gioielleria.

: le location della 4 giorni siciliana di Dolce&Gabbana, il a Sciacca dove sono stati accolti gli ospiti, il , nella valle dei Templi di Agrigento, per la sfilata di Alta Moda, il a Sciacca per la sfilata di Alta Sartoria, e il a Palma di Montechiaro, in cui si è tenuta la presentazione dell’Alta Gioielleria. 50 : i bambini che compongono il coro delle Voci Bianche del Teatro Pirandello di Agrigento che ha accolto gli ospiti al Palazzo Ducale Tomasi di Lampedusa.

: i bambini che compongono il coro delle Voci Bianche del Teatro Pirandello di Agrigento che ha accolto gli ospiti al Palazzo Ducale Tomasi di Lampedusa. 2: i filmati su Instagram per spiegare come è stata costruita la passerella in modo da non danneggiare in alcun modo il Tempio della Concordia, che, insieme al Partenone, è il tempio dorico meglio conservato al mondo. La passerella che attraversa il tempio non verrà smantellata, ma festeggerà i 2600 anni dalla fondazione di Akragas rimanendo aperta a disposizione dei turisti.