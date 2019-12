Tavola di Capodanno: decorazioni fai da te

Se avete deciso di iniziare il 2020 con una festa o una cena a casa, le decorazioni fai da te per la tavola di Capodanno sono l’idea giusta per abbellirla e personalizzarla con centrotavola, portacandele, portatovaglioli e segnaposto.

Le decorazioni fai da te per la tavola di Capodanno possono essere realizzate partendo dalle proposte di collezioni natalizie come quella di Ikea, di Maisons du Monde, di Zara Home o Coin Casa, magari seguendo le tendenze dell’anno in fatto di colori. Inoltre, permettono di trascorrere del tempo in famiglia realizzandole, magari come lavoretti per bambini coinvolgendo anche i più piccoli.

Realizzare gli addobbi fai da te per la tavola di Capodanno non è difficile: una volta acquistato il materiale preferito bastano un po’ di manualità, fantasia e voglia di fare.

Ecco, allora, per chi volesse cimentarsi durante i giorni di Natale in questa bella attività creativa, alcuni suggerimento per realizzare decorazioni fai da te e accogliere gli ospiti con una perfetta tavola di Capodanno.

Centrotavola fai da te per Capodanno

Per realizzare un centrotavola fai da te per Capodanno potete avvalervi del prezioso aiuto della natura. Una prima idea prevede di unire con la colla a caldo tante piccole pigne, in forma circolare o ovale. Le pigne potranno essere al naturale o dipinte grazie a bombolette spray dei colori delle feste come rosso e oro. Per finire si possono inserire verticalmente 4 ramoscelli a cui appendere con un nastrino rosso le 4 cifre che indicano il nuovo anno, per esempio “2020”, realizzate con un cartoncino spesso colorato.

Una seconda soluzione prevede di procurarsi un vaso e un bel ramo grande a cui appendere con nastrini palline del colore preferito, piccoli rametti di vischio benaugurante, palline con scritto il numero del nuovo anno o i numeri stessi realizzati uno per uno in cartoncino.

Un grande vaso di vetro trasparente è protagonista della terza proposta: dentro potrete inserire tante piccole palline di due colori, mescolando anche palline con scritto il numero del nuovo anno o con scritta una cifra su ogni pallina come “2”, “0”, “2” e “0”.

Segnaposto fai da te per Capodanno

I segnaposto sono un decorazione che si rivela non solo bella, ma anche utile se ci si siede in molti a tavola. Semplice da realizzare il segnaposto che prevede di piegare un cartoncino colorato quadrato a metà e su una delle metà scrivere il nome dell’invitato e applicare con una goccia di colla una piccola coccinella in legno o plastica portafortuna.

Il tema del tempo è centrale nella notte di Capodanno: create con del cartoncino bianco e dei pennarelli neri degli orologi, disegnando le lancette sulla mezzanotte, e con un pennarello rosso a punta fine, come fosse la marca dell’orologio, scriveteci sopra il nome dell’invitato. Potete posizionare l’orologio nel piatto.

Portatovaglioli fai da te per Capodanno

Grazie al vischio portafortuna si realizzano dei simpatici portatovaglioli: basta acquistare il vischio, dividerlo in piccoli rametti con qualche foglia e bacca e farlo aderire al tovagliolo arrotolato grazie a un bel nastrino rosso da chiudere con un fiocco.

Facile ed economico da realizzare il portatovaglioli fatto con un cartoncino chiuso con un po’ di colla, in cui inserire il tovagliolo arrotolato. Speciale invece può essere il messaggio: si va da “Auguri per un 2020 felice” alle frasi per Capodanno più lunghe e magari da personalizzare.

Portacandele fai da te per Capodanno

Le candele fanno parte del grande fascino della tavola di Capodanno e delle feste in generale. Facili da realizzare con materiale di riciclo i portacandele con barattoli in vetro di conserva. In barattoli accuratamente puliti si inseriscono piccole candele colorate, mentre intorno al barattolo si può mettere un nastro rosso da chiudere con un fiocco, aggiungendo un biglietto come quello dei pacchi postali con un semplice messaggio di auguri per l’anno nuovo. I barattoli si posso poi posizionare sparsi per il tavolo o raggruppare sopra un piatto elegante o a tema.

Utilizzando dei bei calici in cristallo si possono realizzare degli originali portacandele. Posizionate sul tavolo un piccolo rametto di vischio con bacche, copritelo capovolgendo il calice e posizionate sulla base rovesciata una piccola candela.