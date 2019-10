Tessuto di lana prediletto da Gabrielle Chanel, il tweed è una delle tendenze più in voga nella moda dell’Autunno-Inverno 2019/2020. Utilizzato soprattutto per i tailleur della maison di Rue Cambon, quest’anno spopola per giacche e cappotti (ma si declina anche in borse e scarpe), scelto come è stato dagli stilisti dei top brand e dai marchi low cost.

Caldo, resistente e pressoché indistruttibile, era utilizzato dai pescatori e pastori scozzesi per tenersi più al caldo per poi conquistare i guardaroba maschili divenendo, nei primi del Novecento, sinonimo di “british style” e di eleganza. Come è noto, sarà Mademoiselle Coco a decretarne il successo anche come materiale al femminile, scegliendolo negli anni Cinquanta come lana di elezione per la sua mitica giacca.

Nell’inverno 2020? Torna di prepotenza – anche se, a dire il vero, non se n’è mai davvero andato – per tailleur, cappotti, abiti e accessori: scopriamolo in dettaglio.

Tailleur in tweed

Zara propone un completo composto da blazer con collo rotondo e maniche lunghe con spalle segnate e orli sfilacciati, da portare con la gonna corta con tasche anteriori applicate e finiture sfilacciate. Al ginocchio la gonna a matita di Max Mara in tweed di mista lana da portare con il blazer con collo a rever, spalla leggermente over e tasche con patta applicata. Per REDValentino, giacca dal taglio cropped, in check lurex lana doppio, con sciarpa sotto al colletto, a creare un fiocco. Abbinati gli short in check lurex lana doppio con dettaglio balza al fondo a ricordare la forma di una gonna.

Gli abiti in tweed

Tessuto tweed per il miniabito dritto e senza maniche di Mango con disegno a quadri e collo stondato. Senza maniche. Di Dior l’abito in tweed di lana con cintura tono su tono con collo a rever e senza maniche. Il minidress di Balmain è punteggiato di filati dorati luccicanti e paillettes e ha una scollatura profonda incorniciata da sottili spalline.

I cappotti in tweed

Il cappotto lungo dalla linea dritta proposto da Diffusione Tessile ha maniche lunghe a spalla scesa e tasche inserite in cucitura, frange applicate sul fondo e chiusura tramite cintura abbinata (Acquista ora). È di Sandro Paris il cappotto lungo aderente in tweed doppiopetto con collo classico e bottoni gioiello con doppia S. Il car coat in tweed effetto texture di Burberry è stato reinventato con l’aggiunta di inserti in lana e cashmere con profili in pelle di agnello.

Le scarpe più belle in tweed

Gli stivaletti di Christian Louboutin sono in tweed ricoperto di dettagli a specchio caleidoscopici che brillano da ogni angolo. Hanno l’originale punta appuntita richiesta da Kate Moss e sono rifinite con le suole rosse laccate del designer. Definito da una spessa suola a carro armato, lo stivaletto di Gucci a quadri blu, bianco e rosso e arricchito da occhielli in metallo color oro che percorrono l’allacciatura. Un cinturino regolabile avvolge la caviglia e riprende i colori del nastro Sylvie Web. Le Mary Jane Lori di colore nero in tweed bouclé di Dolce & Gabbana hanno silhouette affilata, punta in vernice e tacco a stiletto.

Borse in tweed

Preziosa la Chanel 19 grande in tweed ha dettagli in metallo effetto dorato, argentato e finitura in rutenio. Anche la K/Klassik di colore grigio di Karl Lagerfeld è in tweed bouclé: ha battente con chiusura magnetica, placca frontale con logo e cinturino a catena. Disponibile su Asos il modello in tweed multicolor di Kurt Geiger – Kensington con tracolla a catena 205. Acquista ora