The English Game: trailer della nuova serie Netflix dal produttore di Downton Abbey

Netflix ha rilasciato il trailer della una nuova serie The English Game, la serie in costume prodotta da Julian Fellowes, produttere e sceneggiatore della serie tv inglese Downton Abbey. Lo sceneggiato è stato prodotto in esclusiva per la piattaforma, e racconta le origini del gioco del calcio, ed è ambientato nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo. The English Game sarà disponibile a partire dal 20 marzo sulla piattaforma Netflix con i primi sei episodi.

The English Game è un drama in costume che racconta la società inglese a cavallo tra il 1800 e il 1900, ambientazione cara a Julian Fellowes. Il tema principale della miniserie è l’evoluzione del calcio da sport di diletto per la nobiltà, a grande sport di intrattenimento mondiale. I protagonisti della serie sono due ragazzi provenienti da due diversi strati sociali. La serie in costume racconterà anche i cambiamenti sociali che coinvolgeranno la società inglese a cavallo tra i due secoli.

I due protagonisti della sarie saranno interpretati da Kevin Guthrie (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald) e Edward Holcroft (Kingsman: The Golden Circle). Nel cast ci saranno anche Joncie Elmore (Downton Abbey), Henry Lloyd Hughes (Killing Eve), Kate Phillips (Peaky Blinders), Daniel Ings (The Crown).

Julian Fellowes, reduce del successo della serie cult Downton Abbey, è attualmente impegnato nella produzione di altri due progetti, Belgravia e The Gilded Age. Belgravia sarà un adattamento televisivo del suo romanzo, mentre The Gilded Age sarà prodotta per HBO e le riprese inizieranno nel corso del 2020. Secondo alcune voci il produttore sta lavorando anche al sequel del film di Downton Abbey, dopo il successo del primo.