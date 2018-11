Il tavolo è l’anima delle feste e le tovaglie di Natale 2018, grazie alle tante proposte e novità Ikea, Zara Home e Coin Casa, lo vestono di tradizione, bagliori dorati e un pizzico di allegria contemporanea.

Proprio intorno alla tavola, infatti, si raccolgono famiglia e amici per consumare insieme pranzi e cenoni, assaggiare manicaretti, condividere chiacchiere e risate e brindare al Natale e al Capodanno. Impossibile, quindi, rinunciare a una mise en place speciale, a cui la tovaglia fa da sfondo.

Preziosa o colorata, shabby chic o classica, la tovaglia è protagonista della tavola Natale 2018 e segue le tendenze dell’anno in fatto di addobbi per la casa.

Tonda, quadrata, rettangolare, ovale, è importante che sia perfettamente abbinata al tavolo scelto per ospitare i vostri invitati. Ma come trovare quella giusta? Ecco tutte le novità Ikea, Zara Home e Coin per le tovaglie di Natale.

Tovaglie di Natale 2018: novità di Ikea

Tovaglia 100% cotone in blu scuro della collezione Ikea Vinter 2018, disegnata da Eléa Nouraud

Tovaglia a fantasia della collezione Ikea Vinter 2018 con sfondo verde e stampa di stelle, ghiande, aghi di pino

Tovaglia a quadri rossi Ikea Vinter 2018 stile tartan

Runner rosso Ikea MÄRIT, perfetta alternativa, da mettere direttamente sul tavolo o su una tovaglia bianca

Le tovaglie natalizie Zara Home

Tovaglia in lino con ricamo di stelle brillanti Zara Home. Disponibili in vendita anche i tovaglioli abbinati

Tovaglia jacquard di Zara Home elegante e preziosa preziosa, bianca con fiocchi di neve e filo lamé

Tovaglia jacquard rossa in lino e cotone di Zara Home. Disponibili in vendita anche i tovaglioli abbinati

Tovaglia di lino con scritte stampate a contrasto che augurano Buon Natale in tutte le lingue più importanti. Disponibili in vendita anche i tovaglioli abbinati sempre di Zara Home

Coincasa, le tovaglie per Natale