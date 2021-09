Capispalla: i modelli di tendenza dell'Autunno-Inverno 2021/2022

Dal doppiopetto alle mantelle, dagli impermeabili imbottiti ai cappotti in lana, le tendenze moda autunno inverno 2021/2022 annunciano i diktat in fatto di capispalla: si registra un ritorno all’essenzialità celebrato da design semplici e puliti che puntano alla praticità.

I cappotti della stagione fredda saranno comodi da indossare e conquistano per il design minimalista e le forme ampie, spogliandosi di decori eccessivi e fantasie vistose. L’unica nota eccentrica è affidata ai colori che diventano luminosi e vitaminici per donare un tocco di energia anche nelle giornate più uggiose.

I capispalla che indosseremo nella stagione più fredda e piovosa dell’anno sembrano amare le lunghezze esagerate, arrivando fino alle caviglie o ai piedi e assomigliano sempre più ad abiti da sera dallo stile casual con cui avvolgere il corpo e tenerlo al caldo. Non importa cosa si indossi sotto, il capospalla è il capo di abbigliamento protagonista dei look invernali. Vediamo i modelli di tendenza dell’autunno inverno 2021/2022.

Il cappotto vestaglia dell’Autunno- Inverno 2021/2022

Comodo come una vestaglia e glamour come un classico capospalla, è il cappotto vestaglia tra i modelli di capispalla dell’autunno inverno 2021/2022. A lanciarlo in passerella è Alberta Ferretti in morbido panno e nella nuances del blu oceano che si conferma la tonalità must have di stagione

Il capotto in tweed

Chanel punta sul classico tweed, nonché tessuto emblematico della maison, per comporre il cappotto in lana più à la page della stagione. I must di stagione? A quadretti, grandi e piccoli, e dalle tonalità pacate e rigorose come il marrone, il grigio e il nero.

Capispalla autunno inverno 2021/2022: la cappa

Affonda le sue origini nel Medioevo e ancora oggi riesce a donare stile e glamour a ogni look: cappe e mantelli sono tra i modelli di capospalla più in voga dell’autunno. Si tratta di un soprabito privo di maniche con chiusura frontale che avvolge il corpo in tessuti leggeri come il panno di lana ma in grado di mantenere il corpo al caldo. Un esempio? La mantella Burberry dallo stile casual ideale per completare look per tutti i giorni.

Pelliccia faux fur

Nell’era in cui anche la moda deve fare la sua parte per salvare il pianeta, i capi di abbigliamento diventano sostenibili e rispettosi degli animali, virando verso la scelta di pellicce finte che compongono una serie di capispalla ricchi di glamour e dallo stile sofisticato. Lo sa bene Dolce&Gabbana che in passerella presenta un modello faux fur blu elettrico, ideale per essere indossato da mattina a sera.

Impermeabile Autunno-Inverno 2021-2022

Anche durante le giornate di pioggia, è possibile mantenere alto lo stile grazie al ritorno in voga del trench. Le tendenze moda autunno inverno 2021/2022 lo vogliono super lucido e colorato, dall’effetto vernice come suggerisce Versace. Come indossarlo? Sopra a mini dress e con décolleté anche per la sera.

La trapunta

Indossarla è come tuffarsi in una morbida coperta senza rischiare di perdere eleganza e stile. Sì, perchè il maxi cappotto trapuntato sebbene ricordi un classico piumino da letto si trasforma nel capospalla must have della prossima stagione. Basterà portarlo come un lunghissimo e ampio mantello. (Emilio Pucci docet).

Il cappotto lungo

Il long coat si conferma il cappotto dell’anno in tutte le sue varianti di stile e design: che sia in lana a maglia grossa o rasata e in panno leggero, questo capospalla non delude mai in fatto di stile e può essere indossato a corredo di ogni look (casual o elegante). Sportmax propone un modello lungo fino alle caviglie con apertura frontale dal design minimalista e rigoroso che ricorda un classico soprabito maschile.

Il cappotto smanicato

Ideale per la mezza stagione dell’autunno, il classico cappotto perde il dettaglio delle maniche rivelando cosa si indossa sotto. In questo caso potrà essere abbinato a morbidi vestiti in lana e stivali in cuoio. Chloè completa il look con una cintura che segna la vita.

Il montone

Dopo un lungo periodo di pausa dalle scene della moda, il montone è un classico che si rinnova per l’inverno 2021. Detto anche shearling, è composto esternamente dalla pelle di agnello o di un montone e internamente dalla sua pelliccia rasata che lo rende estremamente caldo.