Vestirsi a strati, i consigli per farlo con stile

Per molte persone, vestirsi a strati durante l’inverno più che una scelta è una necessità, perché nell’arco di una stessa giornata può capitare di trovarsi a temperature anche molto diverse tra loro: non è detto, però, che per farlo si debba per forza somigliare a un simpatico “omino Michelin”, per questo la nostra redazione ha messo insieme i consigli per farlo con stile.

Nella stagione fredda, infatti, in alcuni giorni si può andare per esempio da – 2 ai 25 gradi, un’escursione termica non indifferente. Come è possibile? Basta pensare al fatto che le case e gli uffici sono ben riscaldati ma, uscendo, gli strati in più servono per tenere al caldo e prevenire eventuali malanni di stagione. Entrare in un bar, poi, cambia di nuovo repentinamente la situazione, e può essere utile poter togliere almeno uno degli “strati”.

Vestirsi “a cipolla” (modo di dire derivato proprio dagli strati di questa pianta), del resto, oltre che una necessità può diventare un interessante stratagemma per creare nuovi outfit con quello che avete già in guardaroba, aggiungendo dettagli trendy o originali.

7 consigli per vestirsi a strati con stile

Naturalmente non esistono regole valide per tutti, ma consigli generali che possono essere adattati in base ai capi, al fisico, all’occasione, alle temperature.