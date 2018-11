Un gesto d’amore, scegliere il dolce perfetto per la cena della vigilia, per il pranzo di Natale o per accontentare i palati di familiari o amici: per questo la nostra redazione ha selezionato i 7 migliori panettoni Natale 2018.

Tradizionali o con un tocco di novità, con o senza canditi, in confezioni regalo da mettere sotto l’albero o da assaggiare appena sfornati: sono tutti, però, indistintamente prodotti con ingredienti di alta qualità e con lavorazioni artigianali che li rendono perfetti anche per i gourmand più esigenti.

L’esempio più glamour? Senz’altro il panettone Dolce & Gabbana: il brand firma le coloratissime scatole di latta, Fiasconaro, la pasticceria palermitana con alle spalle 65 anni di storia, i panettoni artigianali agli Agrumi e al Pistacchio (da 37 euro per il prodotto da 1kg).

Pronti per questo viaggio alla scoperta dei profumi e dei sapori delle feste? Ecco i 7 migliori panettoni Natale 2018.