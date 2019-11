Panettone artigianale: i migliori e dove comprarli (Natale 2019)

Per gli italiani, si sa, non c’è Natale senza il tradizionale dolce delle feste ovvero il panettone o il pandoro. Districarsi tra le tante proposte non è sempre facile e, se a volte, ci si lascia guidare dai ricordi e dai profumi dell’infanzia altre volte si preferisce andare alla ricerca dell’eccellenza e quindi l’alta qualità e l’artigianalità del prodotto. Il Natale 2019 non fa eccezione e offre un’ampissima proposta in fatto di panettoni artigianali farciti in modo tradizionale, con uvetta e canditi oppure con farce e accostamenti più insoliti.

da Nord a Sud sono tanti i laboratori di pasticceria artigianali che ormai spediscono in tutta Italia o che riforniscono le migliore gastronomie ed enoteche della nostra Penisola. Scopriamo quindi i migliori panettoni artigianali 2019 da Milano alla Sicilia passando per la Campania.