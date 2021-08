Borse rotonde, idee per abbinarle (in estate e in autunno)

C’è una nuova tendenza in fatto di accessori: arrivano le borse rotonde o round bag che sono il dettaglio eccentrico e divertente con cui completare il look. La figura geometrica del cerchio incontra il design di mini tracolle e maxi shopper in tessuto e in paglia ideali per l’estate. Tantissime sono anche le varianti in pelle e in eco-pelle colorata che diventano il plus cromatico degli outfit invernali.

I diktat, per questa tipologia di borsa a tutto tondo, suggeriscono di indossarla a spalla nelle versioni crossbody e shopper o a mano per i modelli più piccoli.

Il vantaggio delle borse rotonde è che mantengono intatta la loro geometria anche se vengono riempite di tutto il necessario. Il risultato? Una it bag eccentrica ma equilibrata dal design moderno e contemporaneo. Inoltre la borsa rotonda non conosce stagioni e può essere indossata dall’estate all’autunno. Ecco alcune idee per abbinarla.

Borse rotonde: come abbinarla in estate

In estate, le borse rotonde sono l’accessorio capiente e voluminoso in cui riporre creme solari, teli mare e tutto l’occorrente per la spiaggia. Nelle versioni in paglia, rafia, crochet o in tessuto, possono essere abbinate a outfit estivi composti da mini abiti in fresco lino, vestiti lunghi e sandali con lacci.

Scelte in versione mini, sono l’accessorio ideale da indossare nelle sere d’estate con tubini colorati o long dress vaporosi e a fantasia.

Borsa rotonda in rattan: il modello versatile

Per un look versatile perfetto per la città e per la spiaggia la borsa rotonda in rattan è l’accessorio ideale per tutte le avventure estive. Il tocco di stile? Un foulard in seta colorato da annodare al manico en pendant un abito fresco e leggero.

Borsa rotonda in paglia per la spiaggia

La borsa rotonda in paglia dalle forme oversize e super capiente è la borsa a mano da portare in riva al mare abbinata a copricostumi con stampa fantasia, ad abiti di lino e con gonne pareo abbinate al bikini.

Borsa rotonda: la minaudiere per la sera

Un piccolo scrigno a forma di cerchio con cui impreziosire i look delle sere estive trascorse sotto le stelle: la borsa rotonda può essere indossata anche in versione extra small come un oggetto prezioso. Può essere dotata di un manico a catena, per portarla a braccio o a mano. Come indossarla? Con vestiti cut out per il giorno e con abiti eleganti come borsa da cerimonia.

Borse rotonde: come abbinarle in autunno

Che siano piccole e dalle dimensioni contenute o midi e adatte a contenere soltanto il necessario, le borse rotonde sono l’accessorio eccentrico da sfoggiare anche in autunno.

Borsa rotonda a tracolla

Insieme ai jeans e a un cardigan colorato la borsa rotonda in versione a tracolla crea un outfit da sfoggiare in ufficio, all’università o in centro città. Per un tocco glamour abbinate un paio di calze in pizzo bianco e delle décolleté come suggerisce il look di Gucci.

Borsa rotonda colorata

Per le amanti dei look total black, è possibile smorzare lo stile rigoroso e serioso di questa mise con una semplice borsa rotonda dalle tonalità vivaci. Come il modello Camera Bag La Medusa di Versace, dal design semplice e raffinato.

Borsa rotonda da portare a mano

Non solo a spalla, la borsa rotonda può essere portata a mano come accessorio glamour da indossare tutti i giorni. Da abbinare a una gonna plissettata e un cappotto in lana per look giornalieri.