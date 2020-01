Angelina Jolie: produrrà un programma per bambini sulle fake news

Nuovi impegni televisivi per Angelina Jolie, per quanto soltanto nelle vesti di produttrice esecutiva. L’attrice, che negli ultimi mesi è stata in Italia per presentare Maleficent 2, ha infatti messo in cantiere un programma di informazione per bambini sulla BBC.

La serie si chiama BBC My World e ha l’esplicito obiettivo di aiutare i bambini al di sotto di 13 anni a distinguere le notizie vere dalle fake news. Ogni puntata da mezz’ora spiegherà cosa si nasconde dietro le notizie, fornendo poi ai più piccoli nozioni e informazioni preziose per comprendere e sviluppare un’opinione personale su questioni internazionali.

Il programma, una co-produzione tra la Jolie e Microsoft Education, andrà in onda su BBC World News, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Il debutto è stato fissato per domenica 26 gennaio, con cadenza settimanale. L’ultimo parere sulle news commentate, in ogni caso, sarà appannaggio della BBC.

In un comunicato Angelina Jolie, recentemente apparsa al di sotto del suo presunto peso forma, ha dichiarato: “Come genitore sono felice di dare un aiuto a un programma che mira ad aiutare i bambini a imparare di più sulle vite degli altri ragazzi di tutto il mondo, creando un legame. Spero che il programma servirà anche a fornire gli strumenti ai più piccoli affinché possano fare la differenza nelle questioni che stanno loro a cuore, pescando dall’immenso archivio giornalistico del network BBC World Service“.

