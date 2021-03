Cappotti Autunno-Inverno 2021/2022, i più belli visti in passerella

La Milano Fashion Week ha lasciato tanti spunti e indicazioni sulla moda che indosseremo nella prossima stagione fredda: i capotti Autunno Inverno 2021/2022 sono capi che dureranno nel tempo e che difficilmente si avrà voglia di abbandonare dopo solo una stagione. Tanti evergreen reinterpretati nelle tagli e nei colori. Si va dalle proposte Max Mara, che ripercorrono i 70 anni di storia della maison con gli immancabili cappotto cammello e teddy coat, ai cappotti felpati e trapuntati con stampe fantasia di Etro.

Linee ampie e avvolgenti, cinture in vita e tagli strutturati: largo anche anche alle pellicce ecologiche che non danneggiano natura e ambiente e tengono al caldo quanto basta. La moda è attenta ai tempi attuali e per questo propone sempre di più alternative di tessuti e lavorazioni sostenibili per l’ambiente.

Il teddy coat oversize di Max Mara

L’Anniversary Collection, che celebra i settant’anni del brand, è composta da una palette cromatica che va dal verde oliva al grigio e dal nero al color cammello. Il cappotto è il grande protagonista della collezione Max Mara che propone cappe, smanicati, cappotti con cintura, bomber e l’immancabile teddy coat oversize. Un capo indubbiamente pensato per resistere alle mode del momento.

Il cappotto animalier di Etro

In un trionfo di colori e di ispirazioni che rievocano le vite di Rudolph Nureyev e Jimi Hendrix, Etro propone i suoi capispalla per l’Autunno-Inverno 2021/2022. Il cappotto in stampa animalier con cintura in vita è il must della prossima stagione.

Cappotto con frange Bottega Veneta

Bottega Veneta ha proposto una collezione che attraversa la quotidianità con un’eleganza adatta a ogni eventualità. Il cappotto è oversize con frange alle estremità.

Il bianco e nero di Valentino

La sfilata Valentino Act collection è stata quasi esclusivamente giocata sui contrasti del bianco e nero con qualche accenno di oro. Must della stagione le cappe in versione lunga e corta (tanto amate da Pierpaolo Piccioli) e cappotti bicolor con fantasia a rombi. Davvero difficile resistere alla tentazione di acquistarli.

Il cappotto in pelliccia sintetica di Elisabetta Franchi

La sfilata di Elisabetta Franchi è dedicata a una donna audace capace di cavalcare le difficoltà della vita: ispirata proprio allo stile cavallerizzo, la palette di colori della maison vira sui toni della terra. Il cappotto bianco è elegante, voluminoso e avvolgente.

Il patchwork di Dolce & Gabbana

L’Autunno-Inverno 2021/2022 di Dolce & Gabbana è ispirato agli anni ‘90, alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. Colori fluo e rivisitazioni dei tagli più classici: il cappotto del brand è più corto rispetto ad altri, e ripropone il patchwork divenuto ormai cifra stilistica del brand.

Il cappotto nero di Fendi

Una collezione chic e sofisticata quella creata dal trio di casa Fendi con lo stilista britannico Kim Jones a capo dell’abbigliamento, Silvia Venturini Fendi del comparto borse e Delfina Delettrez dei gioielli. Il cappotto nero lungo, immancabile capo classico del guardaroba di tutte, viene reinterpretato con sagome nitide e dettagli sofisticati (come le frange e la cintura in vita)

Il cappotto con paillettes di Prada

La collezione disegnata da Miuccia Prada e Raf Simons trae ispirazione dall’idea di cambiamento e ispirazione e sulla convinzione che in ogni uomo e donna conviva sia il maschile, sia il femminile. Così nascono i cappotti oversize di taglio sartoriale completamente rivestiti di paillettes.