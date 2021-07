Colori moda inverno 2022, le nuance che indosseremo (verde, viola, beige e bianco)

Bianco ottico, giallo evidenziatore, grigio fumo e verde prato. Sono solo alcuni dei colori moda che indosseremo nell’inverno 2022. Dalle collezioni autunno/inverno 2021-2022 emergono due palette cromatiche dalle tendenze contrapposte: da un lato la prevalenza dei colori neutri dalle sfumature mat ed essenziali come il grigio (Ultimate Gray) e il beige biondo (Soybean); dall’altro colori accesi e vitaminici come il giallo Illuminating e il verde.

Sembra proprio che la moda del prossimo inverno voglia abbandonare eccessi e frivolezze puntando soltanto su profusioni di energia e di buon umore da esprimere per mezzo del colore.

Un preannunciato ritorno alla normalità segnato dalle tendenze colori che uniscono sobrietà e minimalismo a flash cromatici brillanti. Ecco i colori che indosseremo il prossimo inverno.

Colori moda inverno 2022: il verde Leprechaun

Simbolo di speranza e ottimismo, il verde Leprechaun (ovvero il colore dei folletti irlandesi) è il protagonista di moltissime collezioni e che si afferma come uno dei colori più di tendenza per il prossimo inverno. Dal salvia, al verde prato, passando per il verde bottiglia, nella prossima stagione fredda indossare questa tonalità sarà chic in versione monocromo o su un solo capo di abbigliamento. Ad esempio, Lorenzo Serafini per Philosophy lo ha utilizzato su un cappotto dai volumi over dai toni brillanti.

Colori moda inverno 2022: il bianco Coconut Cream

Candido e luminoso, il bianco è tra i colori moda dell’inverno 2022 ormai diventato l’alternativa al classico nero. Nelle sue varianti il bianco (ottico, panna e avorio e Coconut Cream) è tra le tendenze moda del prossimo inverno in versione total look ovvero su pullover, trench in lana, tailleur e accessori come borse e scarpe. La tonalità Pantone Coconut Cream è un bianco vellutato, ricco e corposo.

Colori moda inverno 2022: il beige

Da Milano a Parigi, il beige ha trionfato sulle passerelle e si conferma anche nei neogozi come la tonalità neutra con la quale fare gli abbinamenti di colore. Per l’inverno 2022, cappotti e pantaloni beige saranno un must have da avere nel guardaroba. Sono da prediligere le sfumature cammello, biscotto e Soybean, ovvero un beige biondo delicato. Da Max Mara trench e capispalla in lana creano outfit eleganti e ricercati che non rinunciano alla comodità per tutti i giorni.

Colori moda inverno 2022: il viola

Magia e superstizione sono gli elementi che da sempre avvolgono il colore viola in un’aura di mistero. Il fatto certo è che si tratta di un colore che o si ama o si odia e che gli stilisti elevano a colore must have dell’inverno 2022. Dal lilla, al viola scuro, passando per il lavanda e il glicine, può essere indossato in versione total look, dalla testa ai piedi, o mixato con altre nuances come il fucsia e il giallo senape.

Colori moda inverno 2022: il giallo

Che sia fluorescente o vitaminico, il giallo è uno dei colori moda protagonisti dell’inverno 2022 che porta con sé un’alta dose di ottimismo e energia. Versace lo declina in un total look giallo limone con calze e scarpe coordinati a un vestito con minigonna a ruota.

Colori inverno 2022: il marrone

Il marrone è il colore della terra dai toni caldi e intensi, perfetto per la stagione dell’autunno. Si abbina all’arancione e al rosso che richiamano le sfumature delle foglie nei mesi autunnali o al bianco e al beige per uno stile minimalista ed essenziale. Anche per l’inverno 2022 si conferma un colore di tendenza da indossare su qualsiasi capo di abbigliamento e accessorio, borsa e stivali inclusi.

Colori inverno 2022: il grigio

Spesso associato a un colore noioso, in realtà il grigio diventa glamour ed elegante nelle sue sfumature brillanti o mat. Ad esempio Giorgio Armani lo propone in passerella in una sfumatura perlata su cappotti e pantaloni dal tessuto leggero, mentre la sfumatura fumo si posa su tailleur e cappotti lunghi.