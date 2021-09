Colori Pantone Estate 2022: tripudio di tinte pastello e luminose

Comfort, equilibrio e sicurezza: in un’epoca storica segnata da profondi cambiamenti che spesso spaventano e ci allontanano dalla nostra comfort zone ci pensano i colori a infondere quella sicurezza di cui abbiamo bisogno. Infatti, secondo il Pantone Color Institute, i colori Pantone moda della Primavera-Estate 2022 soddisfano la necessità di chiarezza e di rimanere legati a ciò che ci è familiare.

Come? Attraverso una gamma di colori pacati, delicati e che ispirano calma e tranquillità, virando verso sfumature pastello e senza tempo: indaco, rosa, blu e bianco. Accanto, il desiderio di avventura e ottimismo viene soddisfatto da tinte allegre e giocose (come il giallo e il rosso) da mixare con toni naturali dando vita a infinte possibilità di styling.

Infine ci sono i colori classici e senza tempo (5 in totale), versatili per tutte le stagioni come il beige, il verde e il grigio. In mezzo un bianco candido che interviene a risolvere il caos della vita quotidiana declinato su outfit ottici. La primavera si prepara a sbocciare dal punto di vista cromatico con nuances che rievocano bouquet di fiori tinti di giallo, rosa, azzurro e verde. Grande ritorno anche del blu elettrico.

Tra le novità cromatiche adocchiate sulle passerelle della New York Fashion Week 2021 che annunciano le nuove collezioni moda Primavera-Estate 2022, troviamo vivaci nuances di giallo e variegate sfumature di fucsia e azzurro fino ai colori scurii del grigio che spingono verso una familiarità confortante. Vediamo i colori che indosseremo nella prossima bella stagione.

Gossamer Pink: rosa tenue

Il Gossamer Pink è la tonalità soffice del rosa dal tocco leggero e tenue che per la Primavera-Estate 2022 tingerà i look della bella stagione. La New York Fashion Week è un tripudio di questa tinta pastello che infonde pacatezza e sollievo e che ricorda i toni delicati dell’infanzia. Carolina Herrera sceglie questa particolare sfumatura di rosa tenue per un voluminoso abito in taffetà con volumi pomposi e dall’aria scenografica.

Sky Diver: blu cielo

Ispirato al colore del cielo, lo Sky Diver è la tonalità di blu che lancia una nuova sfida: raggiungere nuove altezze. Si tratta di un colore che ispira avventura e voglia di trasgredire i limiti: lo sa bene Altuzarra che lo propone in passerella nella collezione Spring-Summer 2022 declinato su un set coordinato composto da camicia e pantaloni con stampa geometrica ton sur ton.

Joyful Daffodil: giallo profondo

Un incantevole giardino che sboccia in primavera diventa l’ispirazione del colore Joyful Daffodil che corrisponde a un giallo profondo, allegro e vivace. Una nuances che infonde spontaneità e ottimismo da declinare su lunghi abiti in seta e chiffon e da indossare da mattina a sera come suggerisce la collezione di Proenza Schouler.

Innuendo: fucsia

Intrigo e suggestione sono le basi della tonalità di fucsia Innuendo che sarà una delle tinte più in voga dei colori Pantone Estate 2022. Un tono cromatico che si riconosce fra tutti e non passa inosservato da mixare con arancione e giallo per un look vitaminico che mette buon umore come fa Brandon Maxwell.

Glacier Lake: indaco

Indaco o Glacier Lake è il nome della tonalità di azzurro pastello dall’aria rassicurante e serena che ci riporta indietro al mondo dell’infanzia. Per la primavera-estate 2022 sarà perfetto da sfoggiare su abiti midi in seta dall’effetto lucente che donano uno stile sofisticato e ricercato.

Basil: verde

Non solo nella stagione invernale, il verde continuerà a tingere i look anche nell’estate 2022 stavolta però nella tinta sorbetto del Basil. Si tratta di un colore appartenente alla gamma delle nuances classiche della bella stagione, dalle note agrodolci che emana salute e benessere una volta indossato. Come indossarlo? In look total green come suggerisce Anna Sui.

Snow White: bianco neve

Il bianco neve è la tonalità da indossare non solo nelle fredde giornate invernali ma anche durante la bella stagione. Pulito e dal tocco cromatico puro ed essenziale lo Snow White è la testimonianza del desiderio di semplicità e pace interiore che risolve il disordine della vita frenetica di tutti i giorni. Laquan Smith lo presenta in passerella su un completo composta da bomber di piume e un vestito aderente abbinato a un paio di sandali gioiello.

Poinciana: rosso fuoco

Tra le novità dei colori Pantone Estate 2022 spicca il Poinciana: una potente tonalità di rosso che evoca il fuoco e la passione. Questa nuances è caratterizzata da note calde e profonde che evocano la drammaticità da sfoggiare in seducenti abiti eleganti per la sera e su mini dress per il giorno.