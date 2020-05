Come abbinare le ballerine

Abbinare le ballerine alla perfezione? Con un occhio alle tendenze dell’estate 2020 e una particolare attenzione a quello che sta bene alla propria silhouette, si possono creare con questo modello di scarpe outfit comodi e femminili insieme, adatti a look da giorno.

Tra i pezzi più celebri dello stile parigino, insieme alla maglia a righe, le ballerine, create negli anni Trenta da Jacob Bloch, un calzolaio di origine Russa, hanno conosciuto la loro fortuna negli anni Cinquanta, grazie a Rose Repetto, madre del ballerino e coreografo Roland Petit.

Il grande successo? Ai piedi di dive come Brigitte Bardot e Audrey Hepburn.

A rendere le ballerine così amate da molte donne, la versatilità di sapersi adattare a look casual comodo e pratico per la donna di città, ma non perde mai di eleganza e può essere indossata anche con abiti più eleganti e formali.

Abbinate a jeans a gamba dritta o un abito elegante sono il modello perfetto per affrontare il clima primaverile.

Per chi ama uno stile femminile e romantico, sono un dettaglio perfetto da abbinare a vestiti dai toni pastello o abiti con stampe floreali, ruches e fiocchi.

Chi non ha un fisico troppo slanciato, dovrebbe evitare di indossare i leggings, che interrompono la silhouette e quindi la rimpiccioliscono, penalizzando gambe e fianchi. Meglio scegliere pantaloni a sigaretta, jeans classici e non troppo a vita bassa.

Sono perfette con le gonne a tubino, gonne a peplo o anche a gonne lunghe e morbide, soprattutto per un look ispirato all’estate in arrivo.

Qualche tip della redazione? Ecco tre modi di abbinare le ballerine in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2020.

Abbinare le ballerine con i jeans

Per un look d’ispirazione Nineties, il top a coste di Mango grigio chiaro, in fibra sostenibile, si può abbinare con i jeans a vita alta Agolde in cotone organico dalla gamba dritta e orlo sfrangiato e sono leggermente in difficoltà lungo le tasche. Ai piedi, ballerine di Jimmy Choo in pelle dégradé luccicante metallizzata argento dalla forma pulita e aerodinamica.

Abbinare le ballerine con il tubino

È di Zara il vestito midi in quadretti Vichy effetto stropicciato con collo rotondo senza maniche, dettaglio arricciato con elastici e orlo con spacco posteriore. È perfetto indossato con ballerine rosse di Jana (disponibili su Zalando) in tessuto con fiocchetto rosso e la borsa scultorea di S.Joon in pelle nera liscia, con la parte superiore a forma di V.

Abbinare le ballerine con la gonna

Outfit low cost e di sicuro effetto quello creato dalla blusa in rayon bianca di Uniqlo con fiocco al collo abbinata alla gonna al polpaccio in twill di cotone di H&M con vita alta, cintura removibile in finta pelle con fibbia in metallo. Piega a cannoncino ed elastico rivestito dietro. Ai piedi, la ballerina slingback two tone realizzata in pelle con punta a contrasto dalla linea affusolata è in vendita da Diffusione Tessile.