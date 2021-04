Felpa corta, gli outfit di tendenza per la primavera

Un capo di abbigliamento tipicamente sportivo e che è stato ampiamente indossato in casa durante i mesi di lockdown. Oggi assume una connotazione più glamour e diventa l’indumento che ci accompagnerà fino all’estate prima di indossare t-shirt e freschi vestiti in cotone. La felpa della primavera 2021 assume una nuova forma, diventando corta. Morbida e dai volumi over, si restringe all’altezza dell’ombelico lasciando intravedere pochi centimetri di pancia. Le linee cropped della felpa corta si posano su modelli colorati e a fantasia ma anche su hoodie con cappuccio dotate di zip e lacci da stringere all’altezza del collo o in vita.

Sebbene prima veniva scelta per il tempo libero, la felpa corta diventa il capo di abbigliamento da indossare sempre e senza riserve. Può essere abbinata a pantaloni a vita alta, gonne plissettate e shorts regalando un gioco di proporzioni con cui creare gli outfit di tendenza per la primavera. Ma come indossare la felpa corta? Di seguito una serie di ispirazioni con cui ricreare i look primaverili proposti nelle ultime collezioni dei vari brand di moda e sfoggiati dalle celebrities.

Felpa corta + pantaloni a vita alta

Tra gli outfit di tendenza per la primavera 2021, la felpa corta può essere abbinata a un pantalone a vita alta che lascia appena intravedere una porzione di pancia. Ralph&Russo presenta in passerella un outfit primaverile composto da felpa corta con giro collo e pantaloni larghi che ricordano quelli di una tuta e che accompagnano la silhouette femminile in ogni movimento. Il look è ultimato da una maxi pochette rosa e un paio di sneakers, ricreando una mise perfetta per il tempo libero in città dallo stile ricercato.

Felpa corta + shorts sportivi

La felpa corta vede accorciare la propria lunghezza vestendosi di fantasie e applicazioni luccicanti, come le paillettes. Louis Vuitton, nella collezione primavera estate 2021, realizza un modello di felpa cropped dai volumi over con maxi righe bianche e nere. La forma oversize di questo particolare modello di felpa corta è proporzionata dalla lunghezza di un paio di pantaloncini da boxe, valorizzando così il punto vita e la silhouette che apparirà più slanciata. Un mix di capi sportivi rivisitati in chiave glamour che compongono un outfit di tendenza adatto alla primavera.

Felpa corta + gonna a matita

Fino a qualche anno fa, sembrava quasi impossibile abbinare la felpa a una gonna, oggi questa combo diventa un outfit di tendenza per la primavera 2021. Sono tanti gli stilisti che nelle loro ultime collezioni hanno proposto diversi look in cui la felpa corta è la protagonista di outfit ultimati da gonne midi o a matita. Dolce&Gabbana propone un modello di short sweatshirt con fantasia multi color accostata a una gonna a matita, un paio di décolleté e una pochette. Il risultato? Un look sporty chic.

Felpa corta + gonna plissettata

Inoltre, lo stile sportivo della felpa corta riesce a creare un connubio perfetto con l’allure romantico di una gonna plissettata. Indossata nella versione oversize con pleated skirt a pois colorati, è il look romantico e casual da indossare tutti i giorni con ai piedi un semplice paio di sneakers.

Gli outfit di tendenza indossati dalle star

Con jeans larghi, mini skirt e sneakers o ciabatte flat, la felpa corta si conferma il capo di abbigliamento da indossare h 24. La super modella Elsa Hosk indossa il modello di felpa cropped firmata Christian Dior dal colore giallo vitaminico abbinata a jeans larghi bianchi con strappo sulla parte finale della gamba. Un look dai colori chiari e che anticipano la calda stagione che verrà. L’attrice Dakota Johnson, invece, crea un outfit da tempo libero composto una sweatshirt, un paio di jeans e un long blazer. Definendo un look in cui un capo sportivo come la felpa corta può essere versatile e facile da mixare con qualsiasi altro elemento del guardaroba femminile.