Festa in spiaggia: i look per non sbagliare 

Spritz al tramonto, tanta musica – da ascoltare insieme, ma distanziati, of course… – brezza fresca che incessante e corroborante arriva dal mare: è tempo di party estivi e di pensare agli outfit più belli da sfoggiare in caso di una festa in spiaggia. Caftani, vestiti longuette, shorts e tute in lino sono solo alcuni dei capi d’abbigliamento con cui creare look perfetti, sulla sabbia come a bordo piscina. Gli abbinamenti in linea con le tendenze dell’estate 2020? Prevedono ai piedi infradito coi tacchi, sandali con la zeppa, slide in gomma colorata.

Immancabili foulard e cappelli di paglia o di cotone e borse in rafia, paglia o vimini intrecciati. E da non dimenticare la mascherina d’ordinanza in questi tempi di Covid: fastidiosa sì, ma comunque indispensabile.

Festa in spiaggia in pijamas

È in tessuto fluido e stampa floreale il pijamas Mango composto da camicia con collo classico e maniche lunghe e pantaloni dal taglio diritto e vita media: outfit ideale per una festa in spiaggia a cui abbinare delle comode slipper come quelle in pelle tricolore di MSGM, un modello con decorazione color block, design a punta e tacco largo basso.

Party al mare mididress

L’abito longuette per un cocktail a bordo piscina? Di Michael Michael Kors il modello a righe con pannelli geometrici, scollo rotondo, senza maniche e altezza a mezzo polpaccio. Si può abbinare a sandali bassi in gomma di colore bianco con tacco largo medio e dettaglio goffrato. Ideale per completare il look, un cappello a fiori in misto cotone di Dolce & Gabbana.

In spiaggia con la jumpsuit

Per chi ama indossare la jumpsuit, H&M propone una tuta lunga in lino con corpetto in smock con elastico e bordino a volant in alto, spalline larghe a volant e gamba dritta e ampia. Si ravviva con accessori vitaminici come le infradito basse con punta quadrata di colore arancione in pelle di Studio Amelia. e la borsa a spalla in rafia intrecciata gialla di Prada.

Festa in shorts

Anche per la sera gli shorts possono essere la risposta se scelti in materiale fresco e chic come il lino: Twinset li realizza a disegno gessato, dalla linea morbida, con tasche ai fianchi e risvolto al fondo; da indossare con il gilet cropped coordinato con chiusura con bottoni, tasche a filetto, foderato. Ai piedi? Sandali di colore nero in pelle di Simon Miller con plateau e punta aperta.

Caftano: il look per una festa

Caftano mon amour? Non si sbaglia con il modello corto a fiori in cotone griffato Tory Burch, una tunica con scollo a barca, maniche a 3/4, dettaglio drappeggiato, nappina e design senza lacci. Si può indossare con un’altra ossessione di stagione, le infradito con tacco basso color marrone in pelle di ATP Atelier. A contrasto, in stampa animalier, il foulard con cui legare i capelli, un modello multicolore in viscosa di Zadig & Voltaire con bordi rifiniti e struttura leggera.