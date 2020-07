Pantaloncini corti: gli abbinamenti estivi

Shorts mania! La colonnina di mercurio si alza e cresce la voglia di mettere le gambe in primo piano con uno dei tanti modelli di pantaloncini corti proposti da stilisti e brand low cost. Amati dalle celebrities, sempre presenti in passerella, bermuda, coulotte e ciclisti permettono abbinamenti estivi sempre diversi.

Durante la scelta del modello del pantaloncino corto e della creazione del look finale tenete presente la forma del corpo e scegliete gli shorts anche in base alla vostra altezza: i modelli più lunghi tendono ad accorciare la figura, quelli più corti ad allungarla.

A fiori, di pelle, in pizzo, di jeans: ecco tutti gli outfit da copiare da top model e it girl.

Pantaloncini: gli outfit delle celebrities

Perfetta tenuta anti Covid per Hailey Baldwin che, a calzoncini in denim strappati e sneakers bianche, ha abbinato una felpa bianca e nera di Chanel e mascherina e guanti neri.

Très chic l’outfit di Amanda Holden adatto anche per appuntamenti di lavoro non troppo formali: tailleur verde acqua con blazer e shorts, canottiera di seta bianca e sandali dorati.

Look da top model per Alessandra Ambrosio: top a righe di cotone, pantaloncini corti in denim nocciola e sandali platform. Da copiare per la spiaggia.

Cortissimo il pantaloncino nero di Kelly Bensimon abbinato dalla socialite americana a una camicia bianca e décolleté open toe, rosa come il foulard indossato come una mascherina.

Emily Ratajkowski passeggia per le strade di New York con un look super sporty: pantaloncini da ciclista neri indossati con t-shirt di cotone e sneakers bianche. Anche per lei mascherina d’ordinanza e pastore Colombo al guinzaglio.

Natalia Verza ha indossato una Baguette Fendi in pelle intrecciata marrone e verde con una giacca blazer oversize nera con spalline di Barbara Bui, un top nero a collo basso, pantaloncini beige, stivali alti in pelle nera.

Lezione di stile da Olivia Palermo che reinterpreta lo short in pizzo in versione ultra glamour, con camicia bianca e Kelly di Hermès. Ai piedi, ballerine a punta nera con fiocco decorato di strass.

Pantaloncini corti: tendenze

Outfit da spiaggia sulla passerella di Fendi, con gli short con vita elasticizzata in stampa floreale multicolor abbinati a bikini e spolverino. Ai piedi sandali Promenade in cotone e calzini celesti.

In stampa jungle tropicale le coulotte di Dolce&Gabbana, abbinate per la sfilata a una camicia en pendant legata in vita. Gialli gli accessori, con décolleté e tracolla in stampa cocco.

Sexy come non mai Kaia Gerber sulla passerella di Saint Laurent, in short neri abbinati a giacca in lamé con paillettes e décolleté nere. La camicia trasparente è in tulle di seta.

Valentino manda in scena pantaloncini corti in pelle color ruggine insieme a una blusa di seta salmone e una mantella arancione. Neri i sandali platform. È blu elettrico la nuance scelta per la tracolla Supervee in stampa cocco.

Total black l’outfit di Gigi Hadid alla sfilata Chanel: top di mussola ricamata e shorts in crepe de chine abbinati a hobo in pelle nera e sandali di satin e strass.

Pantaloncini corti: Zara, Mango e H&M

Di Zara gli shorts a vita alta con elastico posteriore, tasche laterali e finte tasche a filetto posteriori.

Prezzo consigliato: 19,95 euro In crepe i pantaloncini con cintura di Mango, un modello diritto con vita alta, pinces e due tasche laterali.

Prezzo consigliato: 29,99 euro Sono in cotone con sangallo gli shorts di H&M con pinces in alto, tasche laterali. Gamba dritta con bordo smerlato in fondo.

Prezzo consigliato: 39,99 euro In cotone organico i pantaloncini corti di Cos a una tasca con patta posteriore. Prezzo consigliato: 49 euro Gli shorts di Esprit sono stretch in misto cotone finemente strutturato con poliestere ricavato dalle bottiglie di plastica.

Prezzo consigliato: 39,99 euro