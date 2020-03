Film del giorno: Biancaneve e Amici di letto

Come passare la serata odierna? Se decidete di trascorrerla davanti alla tv è il caso che sappiate quale sia il film del giorno su cui puntare. Sono tanti quelli che vanno in onda su Rai, Mediaset, Sky, Amazon Prime e Netflix, un’abbondanza davvero ideale per non annoiarsi in questi tempi di quarantena da Coronavirus.

Nella nostra rubrica vi offriamo una panoramica su quanto offre il palinsesto del giorno con le pellicole da non perdere a seconda dei vostri gusti.

Film del giorno in tv: Amore, cucina e curry

Alle 21.20 su Rai Movie Helen Mirren è la protagonista incontrastata di questa commedia che mescola sentimenti e cucina. Ambientato in Francia, il film ci presenta la cuoca Mallory, proprietaria di un ristorante che inizia a sentire la rivalità del vicino bistrot indiano da poco aperto, che inizia a soffiarle clienti. I due chef danno così il via a una guerra culinaria e culturale, che però si trasforma in una bella amicizia quando il suo rivale Hussan le chiederà di introdurli ai segreti della cucina francese.

Film del giorno su Sky: Amici di letto

Alle 21.15 su Sky Cinema ecco una commedia dei sentimenti che vede protagonisti i bellissimi Mila Kunis e Justin Timberlake. Lei è una cacciatrice di testa che ha appena concluso una relazione disastrosa, lui un nuovo cliente con cui velocemente sviluppa un’intensa amicizia che diventa qualcosa di più quando i due si scoprono molto attratti fisicamente. Il patto però è quello di non coinvolgere i sentimenti, ma l’amore farà inevitabilmente capolino nella coppia, costringendoli a rivedere le proprie priorità.

Film del giorno su Netflix: Biancaneve

Diretta dal visionario regista Tarsem Singh ,questa nuova versione in live action della fiaba Disney vede Julia Roberts nei panni della malvagia regina Clementianna, che elimina il marito e usurpa il suo trono. La figlia Biancaneve, interpretata da Lily Collins, viene ridotta in schiavitù, ma una volta diventata maggiorenne questa esce dal regno, incontrando il principe Alcott (Armie Hammer), destinato a diventare il suo compagno nella lotta alla crudele monarca.

Film del giorno su Amazon Prime Video: Il truffacuori

Romain Duris, conosciuto nel cult L’appartamento spagnolo, interpreta il ruolo di Alex, un uomo dalle indubbie capacità seduttive che con la sorella fornisce un servizio utile e peculiare: aiutare le donne che hanno un compagno violento o solo negligente a farsi lasciare senza strascichi. Purtroppo tutto cambia quando un uomo molto ricco gli chiede di impedire le nozze della figlia, Vanessa Paradis, in appena una settimana. Per la prima volta Alex inizierà infatti a provare qualcosa per una sua cliente…