Film del giorno: La concessione del telefono e Moglie e marito

Come iniziare questa nuova settimana di quarantena a causa del Coronavirus? Per una serata all’insegna dell’intrattenimento cinematografico è buona cosa essere informati su quello che sarà il film del giorno giusto per voi. Molto ampia la scelta di pellicole da vedere Rai, Mediaset, Sky, Amazon Prime e Netflix, ma se non sapete cosa scegliere ci pensiamo noi.

Ecco allora la nostra rubrica, nella quale troverete una panoramica completa sul palinsesto del giorno.



Film del giorno in tv: La concessione del telefono

Alle 21.15 su Rai 1 la trasposizione di uno dei romanzi più complessi e interessanti tra quelli di Andrea Camilleri che non siano legati al Commissario Montalbano. Ambientato nella mitica Vigata di metà Ottocento, il film vede protagonista Pippo Genuardi che scatenerà un immenso putiferio quando spedirà tre lettere anonime al prefetto complottista Marascianno (Corrado Guzzanti), innescando una sequela completa di accuse, recriminazioni e rivolte. L’unico che può fermare gli eventi è il Questore Monterchi, sconvolto dal folle concatenarsi degli eventi.

Film del giorno su Sky: Moglie e marito

Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak sono i protagonisti di questa commedia sentimentale incentrata sul classico espediente dello scambio di corpi. Neurochirurgo lui, showgirl emergente lei, due figli ma ancora tante incomprensioni e litigi. I due riusciranno a sviluppare un po’ di empatia reciproca solo quando un esperimento scientifico li farà mettere letteralmente l’uno nella pelle dell’altro.

Film del giorno su Netflix: Cuori puri

È un amore tra giovanissimi, nato tra mille difficoltà, quello che unisce Agnese, diciottenne della periferia romana castrata da una famiglia molto religiosa, e Stefano, un passato criminale alle spalle e ora impiegato come custode di un centro commerciale. Agnese sta per fare voto di castità fino al matrimonio, ma una volta conosciuto Stefano deciderà di rivoluzionare la sua vita, aiutando il ragazzo ad affrontare i problemi che ha con la sua compagnia di amici.

Film del giorno su Amazon Prime Video: Il favoloso mondo di Amelie

Questa quarantena è l’occasione giusta per rivedere il film che ha lanciato la carriera di Audrey Tautou. Amelie vive in un mondo tutto suo, apprezzando le piccole cose della vita e tentanto di fare del bene a coloro che le stanno vicino, con gesti inattesi e generosi. L’amore busserà alla porta quando incontrerà Nino, un ragazzo che colleziona fototessere scartate dalle persone insoddisfatte dagli scatti.