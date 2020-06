Gonna argento: outfit e abbinamenti 

Plissettata, svasata, a sigaretta, in proposte mini o longuette: la gonna argento è la risposta super cool a chi non si ferma ai soliti colori e non ama outfit con cui passare inosservata. La silver-mania, però, contagia un po’ tutte: un tocco metallizzato regala carattere a ogni abbinamento, giocando come fa sulla sua versatilità e il suo DNA trés chic.

Non a caso non smette di apparire tra le tendenze indicate degli stilisti, che siano quelle di Haute Couture di Valentino, Chanel e Dior, o quelle del prêt-à-porter, da New York fino a Parigi, passando – of course – per la nostra Milano.

Le proposte delle maison e dei brand? Vediamo i look da copiare dalle vetrine e dalle passerelle (sia per la moda estate, sia per quella inverno).

Gonna argento: outfit

Il completo argentato

Arriva da Zara la proposta low cost perfetta per un outfit formale, da sfoggiare in ufficio o in occasione di una cerimonia non troppo elegante. A fare la differenza, come sempre, saranno gli accessori. Al top con collo alto morbido a maniche lunghe si abbina dunque una gonna argento dalla linea svasata con orlo simmetrico. Prezzo consigliato del completo: 105 euro

Gonna argento e t-shirt

Giovanile e in linea con le tendenze di quest’anno l’abbinamento suggerito da Max Mara della gonna lunga in jersey di viscosa compatto dalla linea leggermente svasata al fondo con t-shirt grigio perla con logo in strass e anfibio grigio in doppio tessuto di puro cachemire zibellinato, rifinito con dettagli in pelle scamosciata e guardolo impunturato. Prezzo consigliato della gonna: 275 euro

Gonna plissettata con anfibi

È un must anche dell’estate 2020 la gonna plissettata, da abbinare per look sia casual sia eleganti. Il modello longuette di Michael Michael Kors è il capo chic perfetto per gli appuntamenti di lavoro o le uscite nel weekend. Si valorizza al meglio con accessori dal look discreto. Prezzo consigliato della gonna: 97 euro

Gonna metallizzata: gli abbinamenti

Minigonna

La minigonna metallizzata per Brandon Maxwell si abbina con una maglia grigio chiaro e un blazer nero. Argentati anche i sandali e gli accessori, tutti di dimensioni over.

Da Emporio Armani il tailleur metallizzato con giacca e minigonna diventa super cool grazie all’abito color verde acqua e trasparentissimo da indossare tra i due capi. Argentati gli anfibi e color verde acqua gli accessori oversize.

Osa oro e argento Chloé, con un completo in maglia a costine e gonna plissettata. Sono neri gli anfibi mentre per gli accessori sceglie di dividersi tra bracciali silver e collana e cintura gold.

Tra i grandi pionieri dello sparkle style, anche per l’estate 2020 Paco Rabanne non abbandona la sua passione per l’argento e manda in passerella una gonna ricamata con un abito nero. Rossi i dettagli (calzini compresi).

Quanto glamour in una t-shirt bianca se si indossa come insegna Olivier Rousteing per la collezione ddi Balmain: preziosissima la gonna lunga bianca e argento in seta con paillettes e ricami argentati con perle e paillettes portata con sandali bassi in argento e pvc.

Chanel declina in argento e paillettes il tailleur con minigonna, bordato di bianco e rosso. Ai piedi, décolleté basse nere con cinturino alla caviglia.

Gonna metallizzata, gli abbinamenti per l’inverno

Crop top fucsia e gonna a matita con spacco vertiginoso per Christian Siriano in un autunno all’insegna della sensualità.

Austera e di classe la donna che veste Givenchy e indossa con grande nonchalance un modello lungo fino ai piedi con un semplice dolcevita nero. Gigantesco il cappello nero a falda larga (che ha caratterizzato tutta l’ultima collezione disegnata da Clare Waight-Keller) come oversize è il girocollo con pendente.

A tutto argento per il completo di Celine che sembra arrivare diretto dagli anni Settanta: gonna morbida e blusa da portare con accessori neri, dalle calze alle pump fino al cappello e agli occhiali. Nera con catena dorata la tracolla.