Gonna lunga: idee e outfit per indossarla

La gonna lunga è un capo di abbigliamento femminile ed elegante, talvolta realizzato in tessuti leggeri e impalpabili che avvolgono la silhouette femminile in forme fluttuanti ed eteree. Si può indossare in ogni periodo dell’anno, dall’autunno all’inverno con stivali alti e ankle boots per proteggersi dal freddo e, nella stagione più calda, diventa il capo multicolor con il quale costruire il look estivo.

Ne esistono tanti modelli da quello aderente a tubino a quello ampio e vaporoso a corolla: il risultato non cambia, la gonna lunga si indossa sia per creare look freschi e casual da giorno, sia mise eleganti per le occasioni formali. Per creare un outfit adatto è necessario abbinarla correttamente agli accessori: con bandane e foulard annodati in testa si ottiene un outfit boho chic, mentre con décolleté e blusa in seta si avrà un look formale, perfetto per una cena elegante.

Gonna lunga: i modelli in passerella

La gonna lunga della primavera estate 2021 è realizzata con tessuti freschi e leggeri tempestati da un tripudio di colori e fantasie. Un outfit estitvo su cui puntare è quello composto da una gonna lunga con spacco frontale indossata con un body o un costume intero e un paio di sandali flat con lacci che avvolgono la caviglia (come i sandali gladiator).

Per uno stile sensuale e ricercato, la gonna lunga di Jacquemus è il modello a tubino sul quale puntare per evidenziare la silhouette. Stretta su fianchi e gambe, si indossa con crop top o camice annodate in vita. Per completare il look puntate su scarpe flat comode e leggere per il giorno.

La gonna lunga firmata Christian Siriano, invece, è una nuvola di balze di tulle che la rendono voluminosa ed elegante. Ancora una volta il trucco per l’abbinamento è da ricercare tra micro top, bralette colorate o impreziosite da strass e T-shirt attillate con cui smorzare il suo stile elegante. Il tocco glamour? Un cappello a falda rigida abbinato alla mascherina.

Gonna lunga: idee su come indossarla

Indossare una gonna lunga permette di giocare con la creatività dando vita a look diversi che si adattano a molte occasioni: dal tempo libero in città a un appuntamento romantico, passando per serate di gala e cerimonie come i matrimoni. Anche le celebrities sembrano amare le long skirt scegliendo di indossarle, in ogni momento della giornata, con scarpe rasoterra comode e pratiche. Ad esempio, Olivia Palermo indossa un modello di gonna lunga dalle forme semplici e lineari insieme a una camicia e un paio di ballerine creando un outfit casual chic a cui ispirarsi per andare al lavoro o per una passeggiata in città.

Se siete alla ricerca di un abbinamento ricco di stile, quello di Gigi Hadid con gonna lunga in raso è il look multivitaminico da cui prendere spunto. Abbinate la long skirt a una t-shirt polo sfoggiando così un look dai colori energici e vitaminici perfetti per l’estate.

Gonna lunga: il modello a fiori must have

Le gonne lunghe a fiori sono il modello must have da indossare durante la bella stagione per sfoggiare look freschi con cui combattere l’arsura estiva. Che siano piccoli o grandi, i fiori si posano su lunghi tessuti fluttuanti che compongono gonne lunghe da abbinare a sneakers per creare mise bucoliche adatte alla vita in città e a una vacanza in campagna. Un consiglio di stile in più? L’abbinamento con un top per comporre un set coordinato. In alternativa puntate su una camicia bianca a contrasto.