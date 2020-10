Modelli di gonne: come scegliere quella giusta in base al fisico

Mini, midi, lunga, a tubino, a campana, a portafogli, i modelli di gonne sono davvero tanti: come scegliere quella giusta in base al fisico ve lo diciamo noi, in questa approfondita guida.

Scegliere la gonna in base al fisico è importante per diversi motivi. I più importanti? Il primo, naturalmente, è valorizzare la figura, sottolineando con modello e volumi i punti forti del corpo e nascondendo quelli deboli. Il secondo è ottenere un look chic e pieno di stile. Tutti gli elementi dell’outfit, infatti, contribuiscono al risultato. Non basta scegliere un capo firmato e abbinare bene i colori per essere al top. Ogni pezzo deve essere della giusta taglia e della giusta tipologia in grado per creare un insieme armonioso.

Con la gonna adatta al vostro tipo di fisico, non sarà un problema avere qualche chilo di troppo, gambe molto magre o un punto vita “inesistente”, perché valorizzerà i pregi e mimetizzerà i difetti.

Come scegliere i modelli di gonne giusti in base al fisico

E, voi, avete già nel vostro guardaroba la gonna perfetta per il fisico a clessidra, a pera, a triangolo invertito, a rettangolo, a mela, per minute o alte? Scopritelo con i consigli della redazione.

Fisico a clessidra

Una figura a clessidra ha una vita ben definita, più piccola del busto e dei fianchi, con spalle e fianchi all’incirca delle stesse dimensioni. Sottolineate la vita sottile con una gonna a matita (magari su misura). Abbinatela a un top corto o a una camicetta.

Gonna per fisico a pera

Il fisico a forma di pera (o a triangolo) ha i fianchi più larghi delle spalle e del busto, spesso con una vita sottile. Le gonne a trapezio sono le più lusinghiere per questo tipo di fisico, perché mettono in mostra la vita sottile e scendono sui fianchi, ristabilendo l’equilibrio tra la parte superiore e inferiore del corpo. Evitate le gonne con ruches e drappeggi che aggiungono volume ai fianchi e preferite modelli leggermente svasati a quelli aderenti.

Triangolo invertito

Il fisico a triangolo invertito è caratterizzato da spalle più larghe di vita e fianchi. I tipi di gonna più adatti sono quelli ad A e con fianchi bombati, ma anche i design asimmetrici possono fare miracoli per regalare volume alla parte inferiore del corpo, regalando un effetto proporzionato, chic e sofisticato.

Fisico a rettangolo

Il fisico a rettangolo è un fisico solitamente atletico, con spalle, vita e fianchi più o meno della stessa larghezza. Per questo è necessario sottolineare il punto vita e ricreare le curve carenti. Non c’è modo migliore per farlo che con una “skort”, una gonna-pantaloncino corta, spesso a portafogli o con ruches e leggermente svasata.

Modelli di gonne per fisico a mela

Le donne a forma di mela tendono ad avere i fianchi più larghi rispetto a braccia e a spalle. È necessario, quindi, enfatizzare i punti di forza, cioè busto e gambe. Con una gonna sopra il ginocchio le gambe saranno in evidenza, in alternativa è possibile puntare su una gonna a trapezio.

Le gonne migliore per chi è minuta

Le gonne a tubino sono l’ideale se sei una donna minuta. In caso di fianchi stretti, è possibile optare per un design sovrapposto per aggiungere volume alla silhouette ed eleganza all’outfit.

La gonna giusta per chi è alta

Gli stili di gonna che si adattano a una ragazza alta sono svasati, arricciati, plissettati e a strati. Ognuno di questi modelli contribuirà a creare un look più raffinato. Evitate le gonne troppo corte, che rischiano di minare l’armonia generale.