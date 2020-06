Vestito bianco: gli abbinamenti per look eleganti e da giorno

Impossibile non avere almeno un vestito bianco nel guardaroba della bella stagione: la moda Primavera-Estate 2020 non fa eccezione e propone tanti modelli, lunghi e corti, caftani, chemisier, a portafoglio e avvitati da abbinare con le tante proposte di scarpe e borse di tendenza quest’anno.

Il bello del bianco? Che sta bene con tutti i colori, dalle borse rosse alle scarpe multicolori fino al total white, rischioso ma di sicuro effetto.

Tra i preferiti delle star per il red carpet (indimenticabile in bianco Renée Zellweger alla Notte degli Oscar 2020 nella splendida creazione Giorgio Armani Privé), l’abito candido non manca di conquistare anche i look da giorno più freschi e sbarazzini, perfetti per la città ma anche per la spiaggia.

Vestito bianco: tendenze moda estate

Sono stati dodici gli abiti bianchi che hanno aperto la sfilata Valentino Primavera-Estate 2020: tra le creazioni di Pierpaolo Piccioli uno chemisier lungo dalla manica a palloncino indossato con accessori bianchi e gioielli dorati (make-up compreso).

Il bianco – con il nero – è un immancabile delle collezioni Chanel: per la Primavera-Estate 2020, Virginie Viard ha mandato in passerella un minidress tutto trasparenze e volant abbinato a uno dei grandi must di questa stagione, la décolleté tow tone.

Castigato il mididress proposto dalla collezione Prada Primavera-Estate 2020, indossato con handbag in vernice nera e stringate con zeppa grigie.

Vestito bianco: gli outfit da giorno

Minidress bianco e accessori di cuoio

Diletta Leotta per il photocall del Festival di Sanremo ha indossato un miniabito bianco stretto in vita da una cinta marrone e stivali di cuoio al ginocchio. Per le patite di summer boot.

Chemisier bianco e stivali in suede

Chemisier bianco portato con grand disinvoltura da Nina Dobrev abbinato a una cinta gioiello e stivali in suede. Casual chic da 10 e lode.

Vestito bianco e capospalla giallo

Piumino Moncler giallo canarino a regalare una sferzata di colore all’outfit total white di Cindy Bruna in longdress con spacco e stivali in vernice. Deliziosa la tracolla in pvc trasparente che completa il look.

Vestito bianco, i look eleganti

Vestito bianco e sandali gioiello

Keira Knightley ha partecipato alla première londinese di Misbehaviour in look griffato Chanel dalla testa ai piedi: abito midi in pizzo reticolare con corpetto con volant a collo alto e cintura in vita della collezione Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2020, indossato con orecchini “Plume De Chanel”, l’anello “Plume De Chanel” e l’anello “Jardin de Camélia”. Ai piedi, sandali neri con fibbia di cristallo di Roger Vivier.

Longdress bianco e dettagli neri

Anche per Gigi Hadid una creazione della collezione Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2020 per partecipare all’Harper’s Bazaar Exhibition durante la Paris Fashion Week: un abito di pizzo ricamato abbinato a make-up bianco e décolleté a punta con fiocco nero. Solo per modelle.

Abito bianco e accessori oro

Ha scelto l’abbinamento con l’oro Amber Valletta durante la Maison de Mode’s Sustainable Style Awards. Per lei abito monospalla con volant e sandali bianchi.

Abito bianco: i modelli Zara, Mango, H&M

Di Zara il vestito bianco con colletto a maniche lunghe. Dettaglio di balze anteriori e cintura a contrasto. Chiusura anteriore con bottoni. Prezzo consigliato: 49,95 euro È realizzato in cotone elastico l’abito bianco di Cos dalla lunghezza midi con dettagli a pieghe nella parte posteriore e linea svasata. Prezzo consigliato: 69 euro Tessuto in misto lino per il longdress avvitato di Mango con dettagli traforati e collo stondato, spalline larghe e chiusura a bottoni sul collo. Prezzo consigliato: 35,99 euro H&M propone un abito corto e ampio in tessuto leggero con apertura a V in alto con laccetti sottili da annodare e maniche a sbuffo a raglan. Prezzo consigliato: 24,99 euro Il vestito lungo di Gap è in cotone traforato con spalline larghe e coulisse in vita e chiusura con bottoni. Prezzo consigliato: 69 euro Acquista ora