Maglioni natalizi 2021: i modelli più belli e dove acquistarli

Con l’arrivo di dicembre anche il guardaroba si veste a festa con i maglioni natalizi 2021. Così, tra addobbi, città illuminate e canti di Natale, anche i look possono abbracciare il mood natalizio puntando su pullover in morbida lana a tema Christmas.

Per la cena di Natale, per affrontare il mese di Dicembre senza perdere di vista il mood natalizio oppure come idea regalo da fare ai nostri cari, i pullover natalizi si vestono di tonalità bold di rosso in contrasto con il bianco neve e il verde pino.

Tra i modelli più belli sui quali puntare ci sono i maglioni natalizi dalle classiche fantasie con fiocchi di neve, alberi di Natale e renne fino alle versioni più chic in stile nordico. Come indossarli? In outfit da tutti i giorni insieme a jeans e pantaloni per le vere christmas addicted oppure in coppia con il proprio amore o en pendant con tutta la famiglia. Inoltre, sono tanti i brand che in vista del Natale hanno aggiornato le proprie collezioni presentando modelli di pullover a tema natalizio vediamo dove acquistarli.

Maglioni natalizi 2021: il pullover rosso con maxi scritta

Tra i modelli più belli da acquistare c’è il classico maglione rosso adornato da maxi scritta “Merry Christmas”. Così anche l’outfit esprime la magia delle feste natalizie e il pullover rosso di OVS può essere indossato tutti i giorni con una gonna midi con stampa check o pantaloni e jeans. Ideale per il tempo libero trascorso in città a fare shopping per i regali o per un tè con le amiche.

Maglione natalizio nordico

Non solo il classico rosso, le tendenze moda per il mese di dicembre osano anche con colori scuri come il blu da mixare con fantasie nordiche a tema Natale. Così tra abeti e pini, fiocchi di neve stilizzati e micro cuori prende forma il maglione natalizio nordico di Oysho tra i più versatili da indossare tutti i giorni. Non solo al lavoro, in città e per una merenda con le amiche: questo modello è ideale da indossare con leggings e scarpe da montagna per una gita in chalet tra la neve.

Maglioni natalizi con renna

I maglioni natalizi 2021 si trasformano in capi di abbigliamento fashion tutti da indossare con un tocco di simpatia grazie alla raffigurazione di animali dall’aria curiosa e gioiosa. Come il maglione natalizio con maxi renna di Vero Moda, disponibile su Zalando, con applicazione di mini ciondoli dorati tintinnanti. Perfetto insieme a pantaloni larghi neri e anfibi o stivaletti per un look casual che riflette la magia del Natale.

Maglioni natalizi per un look total white

Tra le novità da acquistare del 2021 c’è il maglione natalizio di H&M nei toni del bianco neve e decorato da una fantasia geometrica in cui spiccano immagini di renne al trotto e maxi stelle di Natale. Ideale insieme a pantaloni e accessori bianchi per comporre un look total white da vera regina delle nevi.

Pullover natalizio patchwork

Ispirato alle morbide e calde coperte in lana che si indossano davanti al camino in compagnia di una tazza di cioccolata calda, maxi calzettoni e film di Natale in tv, il pullover natalizio di Pull&Bear è tra i modelli da non lasciarsi scappare. Così tra stampe tartan, alberi di pino, bastoncini di zucchero, renne e stelle di Natale prende forma un modello di pullover da abbinare con jeans larghi e sneakers per look in stile street wear.