Trench beige e cammello, gli abbinamenti di colore da copiare

Il trench coat, indumento ideale da indossare in primavera e in inverno, è un capo spalla senza tempo immancabile per comporre il guardaroba a capsula. Leggero e versatile, il trench beige o cammello, è un capo must have: nato inizialmente come indumento maschile, è una giacca di transizione dal freddo dell’inverno al caldo dell’estate.

Il primo trench che si ricordi è stato lanciato da Burberry nel 1914 nel classico tessuto gabardine, un tipo di cotone con trama diagonale che lo rende impermeabile. Fu Audrey Hepburn a consacrarlo come indumento femminile indossandolo nella film Colazione da Tiffany nel 1961.

Nato inizialmente in color beige e in verde oliva, con il tempo è stato proposto in tanti varianti colorate (dalle nuance fluo a quelle pastello). Il capo è così versatile che in commercio si possono trovare con delle imbottiture, da abbottonare internamente, che ne consentono l’utilizzo anche con temperatura non troppo miti.

Alcune regole di stile suggeriscono di indossarlo aperto senza chiudere i bottoni, questo fa sì che l’attenzione cada anche sulla fodera interna che, nelle versioni più classiche, è in tartan, ovvero col tipico disegno a scacchi scozzese. Le cinghie sulle maniche servono per stringerle in fondo in caso di pioggia, la mantellina sul retro e le spalline militari sono alcuni dei segni distintivi. Le tasche laterali sono oblique e il modello più classico è con chiusura a doppio petto.

Come trovare il trench perfetto

Il trench coat color beige o cammello è il versatile perché si può indossare da mattina a sera e consente infiniti abbinamenti. Si porta annodato con la cintura, senza usare la fibbia, per mettere in evidenza il punto vita oppure aperto. Indubbiamente il trench coat firmato Burberry resta il più desiderato di sempre. Ecco i modelli continuativi che rappresentano un must per la maison:

modello Kensington (il più classico);

(il più classico); modello Chelsea (dal taglio più femminile);

(dal taglio più femminile); modello Sandringham (dal taglio sartoriale e aderente).

Trench beige e cammello, quale tonalità scegliere in base alla carnagione

Anche se il beige tende a spegnere alcuni incarnati, è possibile non rinunciarvi puntando sulla tonalità più adatta al sottotono della pelle.

Con un sottotono della pelle caldo beige si dovrà puntare su tonalità altrettanto calde come il color biscotto o color champagne.

Con sottotono della pelle fredda si dovranno scegliere delle tonalità di beige tendenti al grigio.

Quanto alla lunghezza del trench, per le stature più basse è preferibile scegliere un modello che finisca sopra al ginocchio. Per le fisicità più alte il trench può finire anche all’altezza del polpaccio.

Trench beige e cammello: gli abbinamenti di colore

Trattandosi di tonalità di colore neutre gli abbinamenti sono pressoché infiniti. Ecco quelli classici, con i quali è impossibile sbagliare.

Trench beige e denim

Gli abbinamenti perfetti con un trench beige o cammello sono tantissimi ma quello davvero perfetto è con jeans e t-shit bianca. Il beige infatti si sposa perfettamente con il denim. Una camicia bianca e delle sneakers, dei sandali o un paio di mocassini completeranno il look dal mood casual.

Trench + animalier

Un capo classico si abbina perfettamente alla stampa animalier sia che sia una bosa, sia un paio di scarpe. Uno stile urban chic per affrontare una giornata impegnativa in città, senza rinunciare a stile e personalità. L’importante è non mischiare troppe fantasie.

Trench e total look nero nero

Il trench può trasformarsi anche in un capo business, abbinato per esempio a un pantalone nero in pelle e camicia per un look total black semplice da realizzare e perfetto da indossare sempre.