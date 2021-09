Giacca di pelle come indossarla in autunno

Con l’arrivo dell’autunno la giacca di pelle è il capo spalla ideale per tenersi al caldo al primo abbassamento delle temperature. I look autunnali con questa giacca sono perfetti per andare al lavoro in ufficio o per fare una passeggiata nel tempo libero. I modelli spaziano dal classico giubbotto biker rivisitato in versione oversize e dal taglio maschile, al trench fino alla giacca doppiopetto ideale per costruire gli outfit più sofisticati.

Tra le novità di stagione: il blazer in pelle, lungo e avvitato, e le mini giacche impreziosite da borchie e dettagli rock. Oltre alla classica giacca di pelle nera c’è spazio anche per le versioni colorate in chiave bold e dal finish lucido da indossare nelle giornate di pioggia grazie al loro effetto impermeabile.

Tra tutti i modelli di giacche spicca quelle in versione oro effetto metallizzato che si trasforma nella giacca in pelle glamour e chic donando luminosità ai look autunnali. Come indossare la giacca di pelle? Con gonne e pantaloni, ma anche con jeans a zampa e stivali (come ankle boots e cuissardes) alti fino al finocchio, senza dimenticare gli anfibi. Ecco come indossare la giacca di pelle in autunno.

Giubbotto biker in pelle

Il classico modello di giubbotto biker viene rivisitato in versione oversize e dal design maschile per comporre look che saranno la nuova divisa metropolitana. Gli stilisti suggeriscono di abbinare questo modello di giacca di pelle con tutto ciò che di più casual c’è nell’armadio: dai pantaloni skinny (anche in pelle) al pullover oversize, passando per stivaletti ricoperti da borchie rock.

Il blazer in pelle

Non solo in tweed e in cotone, per l’autunno che verrà il blazer può essere indossato nei modelli in pelle per attenuare il suo stile classico e rigoroso. Sportmax dona un’ispirazione di stile con il look composto da un blazer in pelle avvitato e slim fit abbinato a un paio di pantaloni regular in pelle e maxi anfibi. Il risultato? Il nuovo tailleur da indossare in autunno.

Il trench dorato in pelle

Oro e argento dall’effetto metallizzato e luminoso sono tra i colori di tendenza dell’autunno-inverno 2021/2022 da portare su ogni capo di abbigliamento, capispalla inclusi. Ne è un esempio il classico trench di Burberry rivisitato in chiave luxury nel modello tinteggiato di oro e decorato con strass: una giacca in pelle dall’inconfondibile stile urbano che si trasforma nell’elemento glamour e chic dei look autunnali. Come indossarlo? Come se fosse un vestito insieme a stivaletti in camoscio color nude (da evitare troppo scuri e preferire tinte neutre).

La mini jacket in pelle

Le sfumature del marrone che spaziano dal cuoio al color tabacco sono ammesse per l’autunno su mini jacket in pelle da mixare con item ton sur ton. Come fa Saint Laurent nel suo look tipicamente da città e casual dove la giacca in pelle corta fino alla vita viene abbinata a pantaloni in camoscio e un pullover della stessa tonalità.

Il cappotto in pelle colorata

Classico e senza tempo, il cappotto è il capo spalla must have da avere nel proprio guardaroba e per l’autunno meglio se in pelle. Non conosce limite al suo abbinamento e può assumere uno stile più formale se abbinato a un mini dress e stivali con tacco.

Il trench in pelle lucida

Finish lucido e super glamour caratterizza il trench proposto da Bottega Veneta in passerella che si conferma già un must have della stagione autunnale. Come si indossa? Con pantaloni colorati e dolcevita senza dimenticare un paio di scarpe in vernice.