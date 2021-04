Mocassini: gli outfit perfetti per la primavera

I mocassini sono le scarpe easy chic dallo stile classico, tornate di moda per creare outfit perfetti per la primavera. Il loro design essenziale e minimale si sposa con mise da tutti i giorni, abbinandosi anche ad accessori sportivi come calzettoni in spugna di cotone o a gonne dallo stile bon ton.

I mocassini sono caratterizzati da una suola bassa e comoda che talvolta presenta un accenno di tacco. Nella versione loafer più simile ad una pantofola possono essere calzate ai piedi anche nei look più formali e le star amano sfoggiarle con lunghi abiti da sera sui red carpet. Non mancano i modelli in cui i mocassini cedono allo stile grunge delle suole chunky effetto carrarmato che supportano le tipologie con fibbia metallica e con passante penny. Gli alleati di stile dei mocassini sono i jeans, le gonne a pieghe college style e i pantaloni morbidi.

Per abbinare al meglio i mocassini, creando outfit perfetti per la primavera, basterà ispirarsi alle mise sfoggiate dalle celebrities per le vie del mondo dove questo particolare modello di scarpe sono le protagoniste di look street style.

Storia dei mocassini e la loro evoluzione nel tempo

Inventanti dai nativi americani che erano soliti legare delle fasce di pelle morbida ai piedi, i mocassini subiscono una grande trasformazione a partire dagli anni Trenta. Proprio in quegli anni la famiglia americana Spaulding comincia a produrre questo modello di calzature comode ispirandosi a quelle indossate dai produttori lattiero- caseari della Norvegia.

A consacrarne il successo, arriva il divo per eccellenza dell’epoca, il mitico Fred Astaire che li indossa con un elegantissimo frac mentre balla il tip tap.

Ma, sono i giovani universitari americani a sancirne il definitivo ingresso nella moda di tutti i giorni. Infatti, a partire dagli anni ’50, gli studenti universitari scelgono i mocassini come scarpe da indossare insieme alla divisa d’ordinanza. Rigidi e realizzati in cuoio, definiscono lo stile preppy tra i college più prestigiosi dell’America trasformandosi presto nella versione Penny loafers. Quest’ultimi erano caratterizzati da una fessura intagliata in cui gli studenti inserivano un penny, ovvero una moneta.

Nel tempo non hanno smesso di essere oggetto di trasformazioni, evolvendosi nello stile più casual e glamour che oggi tutti conosciamo.

Mocassini + calzettoni

Nel film Cenerentola a Parigi, una deliziosa Audrey Hepburn indossava un paio di mocassini in pelle nera insieme ai calzettoni bianchi, ballando il tip tap con il mitico Fred Aister. Un’ispirazione di stile che arriva dal passato giungendo fino ai giorni nostri e grazie alla quale poter creare degli outfit perfetti per la primavera.

La combo mocassini e calzettoni è la scelta di stile perfetta per creare outfit che non passino inosservati. Insieme ad una gonna a pieghe, una mini giacca, una camicia e una cravatta al collo questa unione donerà a ogni donna un perfetto stile collegiale che rievoca le divise indossate dagli studenti delle università americane. Che sia in filo di Scozia o a costine dallo stile sporty, le calze indossate insieme ai mocassini donano uno stile intellettuale a qualsiasi look, composto da gonna e vestitini Lolita Style o shorts larghi e comodi.

Mocassini + jeans

Tra gli outfit perfetti per la primavera, quello composto da mocassini e jeans è il più versatile e di tendenza che ci sia. Che siano scelti nel classico nero o nella versione colorata, bianchi o rossi, i loafer sono le scarpe casual da abbinare a qualsiasi modello di jeans. Da quelli cargo alle versione con strappi sulle ginocchia, passando per i denim dal lavaggio chiaro e sfumato. Gigi Hadid ne indossa un paio dal colore rosso fiammante abbinata ad una mini cintura che segna la vita di un jeans skinny. Una delle regole da seguire per ricreare questo outfit è quella di scegliere un modello di jeans che lasci la caviglia scoperta e in evidenza, in modo da acquisire una figura slanciata e proporzionata.

Mocassini + vestito

Tra gli outfit perfetti per la primavera che vedono come protagonisti i mocassini, ritroviamo quello sfoggiato dall’attrice Dakota Johnson per le vie della city. Bianchi e in pelle, decorati con nappe come fossero dei pom pom. Vengono calzati ai piedi insieme a un vestitino a fiori colorato e un cappello in paglia che ricordano una mise da vacanza in una località costiera.

Mocassini con tacco e tailleur

Non solo bassi e dalla suola raso terra, i mocassini spesso sono dotati di un tacco quadrato e dall’altezza media. Il modello più rappresentativo è quello realizzato da Gucci, diventato il punto di riferimento per questo modello di calzature. Può essere indossato in ogni occasione, prestandosi anche a quelle più e eleganti e formali. E per la primavera è perfetto con un tailleur pantalone e una pochette da indossare in ufficio e in una serata elegante.