La Moda del Natale 2020 ha dettato i colori dell’abbigliamento da utilizzare peri look delle Feste: siete pronte a controllare se nel vostro guardaroba c’è tutto quello che serve per essere sfavillanti e al top nella notte più attesa dell’anno?

Certo, lo sappiamo, quelle del 2020 saranno Feste natalizie molto particolari. A causa delle restrizioni per arginare la pandemia da Covid-19, le riunioni familiari e tra amici saranno molto più intime. Cancellati i cenoni e le serate nei locali, ci restano però le nostre calde e accoglienti case, che quest’anno sono addobbate più che mai per non permettere alla situazione di farci dimenticare lo Spirito delle Feste.

E, così, anche il look deve essere semplice e comodo sì, ma comunque alla moda e ricercato. Senza dimenticare l’acconciatura fai da te per completare l’outfit perfetto.

Ma quali sono i colori dell’abbigliamento su cui puntare? Si tratta di nuance legate alla tradizione, certo, ma non mancano le loro versioni più sofisticate e alcune sorprese che arrivano dai must have di stagione e sono adatte per chi non ha paura di “uscire dal coro”.

Vi raccomandiamo... Le frasi di Natale più belle da dedicare alla famiglia

Moda Natale 2020: i colori dell’abbigliamento

I tipici colori del Natale sono quelli che spopolano in addobbi e decorazioni e che non possono mai mancare sull’albero come sulla carta regalo: rosso, verde e bianco, che richiamano Babbo Natale, abeti e agrifogli e la candida neve. Per i dettagli preziosi si sceglie un tocco di argento e di oro, per brillare al riflesso delle mille lucine natalizie.

Saranno questi i colori del look delle Feste 2020? In parte, anche se con rivisitazioni per rendere più elegante l’insieme. Scoprite con noi tutte le opzioni, perché il tempo stringe e sono rimaste poche ore di shopping per poter rimediate a eventuali carenze del guardaroba.

Sfumature naturali di verde

Il verde nelle sue sfumature che richiamano la natura (abete, muschio, salvia) è protagonista di abiti, pullover, gonne e cappotti. La scelta del velluto, prezioso tessuto invernale, lo rende ancora più cangiante.

Bordeaux

Rosso sì, ma bordeaux. Questa variante alternativa al classico carminio è elegante, sofisticata, insomma la scelta giusta per i giorni di Festa.

Blu profondi

I blu più scuri e profondi, the new black, possono essere la scelta più indovinata per un outfit elegante e sofisticato. Tra l’altro, si abbinano benissimo al rosso o al bordeaux (ma anche all’argento o all’oro).

Bianco

Un colore che non può mancare per un “bianco Natala”, ma che può essere anche molto impegnativo da indossare. Come fare, allora, se si sogna un look da Regina delle nevi? Due le idee principali da cui lasciarsi ispirare. Per evitare un effetto troppo uniforme che appiattisca il look si può puntare su un gioco di texture diverse, come lana grossa e velluto. In alternativa, si può rompere la monotonia con piccole fantasie o con capi oro o argento, altrettanto adatti al mood natalizio.

Arancione zucca

Infine, una proposta davvero alternativa che arriva dai colori più trendy dell’anno: l’arancione zucca. Si tratta di un colore non troppo acceso, ispirato alla natura autunnale, che si abbina bene a neutri come nero o come il bianco (da preferire per non rischiare l’effetto Halloween).