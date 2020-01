Gonna lunga in raso: abbinamenti eleganti e casual

A tutto glamour con la gonna lunga in raso, un pezzo moda di tendenza nell’Autunno-Inverno 2019/2020 con cui sbizzarrirsi in abbinamenti super chic sia in outfit eleganti che in look casual.

Le gonne di raso (come quelle di seta) enfatizzano le curve del corpo e trovano mille declinazioni diverse grazie ai riflessi catturati dalla luce. Si portano con classiche camicie bianche, camicette di seta o maglione oversize o blazer eleganti o top iper femminili.

Ecco qualche tip della redazione per abbinamenti eleganti e casual.

Gonna lunga in raso: abbinamenti eleganti

Il completo con la gonna lunga in raso

Perfetta per una cerimonia o una cena formale la gonna drappeggiata di colore nero in raso di Christopher Kane, un modello a trapezio e a vita alta; si porta con la blusa con decorazione di colore bianco in cotone sempre di Christopher Kane. Ai piedi, pump con cinturino posteriore di By Far a punta e tacco a stiletto.

Come abbinare la gonna rossa in raso

Abbinamento audace quello della gonna midi in georgette di seta firmata Max Mara, dal motivo di tagli al fondo e linea svasata, con la canotta metallizzata di Galvan. Modello con spalline fini e chiusura laterale con zip nascosta. Completano il look i sandali con punta aperta di colore rosso in pelle di Gucci con punta aperta, chiusura alla caviglia con fibbia e tacco a stiletto.

Gli abbinamenti casual con la gonna lunga in raso

La gonna lunga in raso con il dolcevita

Outfit ideale per fredde giornate in ufficio quello composto dalla gonna satinata dalla linea svasata di Zara con il maglione dolcevita di colore rosa in misto lana di Jacquemus con collo alto a coste, maniche a spalla bassa, maniche lunghe, maglia intrecciata e orlo e polsini a coste. È in pelle color testa di moro, tagliato appena sotto il ginocchio lo stivale di L’Autre Chose con tacco a stiletto di 8,5 cm.

L’abbinamento con il blazer

Lunga e scampanato la gonna plissettata con stampa a quadri di Mango da abbinare con un blazer monopetto come quello di colore rosa in misto cotone di Frame, un modello con spalline strutturate, bavero classico e abbottonatura frontale. Per finire, stivaletti in pelle verniciata nude di Le Silla con design a punta e tacco a stiletto alto.