Giochi classici: gli evergreen da regalare a Natale

I giochi classici sono un regalo perfetto per Natale, e DireDonna vi consiglia 8 titoli evergreen da mettere sotto l’albero. Quando si parla di giochi da tavolo e di società durante le feste non si può non partire dalla Tombola: adatta a tutta la famiglia, è elemento di aggregazione e piace a tutti.

Se vogliamo giocare con i bambini, oltre ai tanti giochi moderni, tra i classici possiamo scegliere Il Mercante in Fiera, le cui carte possono essere utilizzate anche per il memory.

I giochi di parole sono i più venduti, dallo Scarabeo al Taboo. Non possiamo dimenticare gli scacchi, la dama e il tris, oggi solitamente venduti insieme, dono elegante e nel solco della tradizione.

Se volete scoprire tutti i giochi classici evergreen da regalare a Natale non vi resta che leggere i nostri consigli.

I giochi classici più famosi

Tombola

Clementoni propone il gioco classico delle feste nella sua versione originale, con cartelle in cartoncino, feltrini segnanumero e numeretti da estrarre in legno. Adatto a tutte le età.

Prezzo consigliato: 12,90 euro

Scacchi, Dama e Tris

Confezione con la base per tre dei giochi da tavolo per eccellenza, gli scacchi, la dama e il tris. I primi due giocabili sulla stessa scacchiera, il terzo con la seconda base. Tutto in legno massiccio.

Prezzo consigliato: 14,99 euro

Scarabeo

Divertitevi a comporre parole di senso compiuto sulla griglia, sfruttando gli incroci e le lettere già disponibili. Nuova veste grafica, regole tradizionali e tessere in legno, per un gioco senza tempo.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Risiko

Il gioco di strategia più noto, con al suo interno le regole ufficiali del torneo italiano di Risiko. La nuova opzione di gioco Time Attack rende la partita più snella, per la durata massima di un’ora. Nuova anche la veste grafica.

Prezzo consigliato: 36,99 euro

Taboo

Pian piano si è fatto spazio tra i giochi classici, diventando uno dei più amati. Il gioco delle parole proibite consiste nel cercare di far indovinare ai compagni di squadra la parola sulla carta pescata, non utilizzando nessuno dei 5 termini vietati.

Prezzo consigliato: 24,90 euro

Monopoly

Il gioco di contrattazione per eccellenza, il cui scopo è arricchirvi con astuzia e mandare in bancarotta gli avversari. Acquista terreni, edifici, contratta con le banche e con gli altri concorrenti. L’ultima versione ha nuove pedine pur mantenendo le regole classiche.

Prezzo consigliato: 29,90 euro

Trivial Pursuit

Gioco cult degli anni ’80 e ’90, negli ultimi anni è tornato di gran moda, nella sua nuova veste grafica e con le domande e risposte aggiornate. I 2400 quesiti sono suddivisi in in 6 categorie: Intrattenimento, Geografia, Arte e Letteratura, Storia, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero.

Prezzo consigliato: 29,90 euro

Mercante in fiera

La versione deluxe delle Clementoni ha 40 carte illustrate dai colori brillanti, il tabellone tradizionale e nuove fiches in plastica. Oltre alla versione classica c’è una nuova variante di gioco. Per tutta la famiglia.

Prezzo consigliato: 14,90 euro

