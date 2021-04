Scarpe primavera 2021: i sabot, la nuova ossessione

Revival degli anni ’90, tornano di gran moda i sabot con modelli nuovi e rivisitati. Sono le scarpe della primavera 2021, diventate una vera e propria ossessione tra le celeberities e le it-girls che decidono di indossarle per creare look street wear ed eleganti. Abbinate a jeans e classiche t-shirt o vestiti e tailleur, sono le scarpe che fanno tendenza rendendo ogni outfit accattivante e ricercato. I sabot sono delle particolari calzature che presentano la caratteristica di essere aperte sul tallone e chiuse sulla punta. Differenziandosi, così, dalle scarpe mules che possono essere spuntate sulla punta dei piedi virando verso modelli che ricordano dei classici sandali.

I sabot della primavera estate 2021 puntano ad osare in fatto di colori e di texture. Sono tanti i modelli realizzati nel prezioso raso di seta, in vera pelle o in vernice dal finish lucido. Mentre i colori, scelti dagli stilisti per realizzare queste particolari ciabatte dallo stile eccentrico, sono vivaci e brillanti e vanno dal fucsia al giallo. Passando per nuances tenui come il rosa e l’azzurro che conferiscono a questa particolare calzatura un allure sofisticato.

Nella versione flat o con tacco medio, sono le scarpe slide da indossare senza cinturini a segnare la caviglia e da indossare tutti i giorni. In città, a lavoro o di sera per divertirsi sotto le stelle.

La storia dei sabot

La loro origine rimane a oggi sconosciuta, sebbene la storia porta alcuni esempi di modelli rinvenuti nei Paesi Bassi, in Francia e anche in Valle d’Aosta. Nel 1894 venivano realizzati in legno, dalle mani di artigiani che lavoravano contemporaneamente per dare vita ad una calzatura che nel tempo sarebbe diventata un trend. In quell’epoca, i sabot venivano creati dagli artigiani, chiamati sabotier, che lavoravano contemporaneamente occupandosi uno della parte interna l’altro della parte esterna della scarpa. Così da un semplice pezzo di legno scolpito a mano con uno scalpello, nasce un modello di scarpa che nel XIX secolo subì una grande richiesta per poi essere sostituiti dai più comodi modelli in gomma a partire dal 1950.

Scarpe primavera estate 2021: i sabot super flat

I sabot bassi dall’altezza 0 rappresentano una valida alternativa ai mocassini e alle ballerine da indossare nella vita quotidiana. Alcuni modelli sono arricchiti da dettagli iper femminili come fibbie dorate, strass e maxi fiocchi. Altri invece presentano colori vivaci come il giallo, il verde e il fucsia e costituiscono il tocco glamour anche degli outfit più semplici e basic.

Dalle grandi maison di moda alle aziende del fast fashion, gli stilisti sembrano proprio amare lo stile senza confini dei sabot super flat. Giocando con applicazioni in versione furry, queste ciabatte alla moda sono adatta per essere indossate a piedi nudi senza patire il freddo.

I sabot dalla punta quadrata

Marni propone un sabot dalla punta quadrata e con maxi fiocco sul collo del piede. Nella nuances del giallo limone prende vita una scarpa in raso di seta da indossare con outfit formali come un tailleur e un abito o con mise dallo stile daily in cui questa scarpa rappresenta il punto focale dell’intero look.

I sabot intrecciati boho chic

Gucci propone un modello di sabot/slipper con monogramma. Realizzato nella nuances del verde, questo modello di scarpa slide bassa permette di camminare con comfort ad ogni passo.

Sabot con tacco

I sabot con tacco rappresentano il perfetto compromesso tra comfort e stile. Infatti, sono la scelta vincente per le donne che vogliono slanciare la propria silhouette senza soffrire su vertiginose altezze. Infatti i sabot vengono realizzati in modelli che presentano un tacco medio, che può essere largo oppure a stiletto. La punta pronunciata dei sabot le rende simili ad una classica décolleté che lascia il tallone scoperto senza costringere la caviglia in cinturini e fasce. Sono tante le tipologie di sabot con tacco da scegliere e ognuna di essere porta con sé un’alta dose di glamour e stile. La proposta con cinturino in strass di Zara è perfetta da indossare in occasione delle cerimonie.

Sabot a punta con tacco medio

Uno dei modelli di sabot con tacco più amati dalle influencer e dalle star è proprio quello realizzato dallo stilista Monolo Blahnik. Nella versione in raso di seta, dalla nuances dell’azzurro, presenta un tacco medio e dalla forma sottile che lo rende comodo. La particolarità di questo modello di sabot è data da una maxi fibbia di strass che rendono questa calzatura un gioiello da indossare ai piedi.

Sabot con tacco a clessidra

Emporio Armani, invece, presenta un modello di sabot con tacco dalla forma a clessidra che conferisce eleganza al look. Realizzato in rete e dalla punta in pelle, è la calzatura passe-partout da calzare ai piedi in abbinamento a jeans scampanati, long dress, e mini skirt.