Scarpe Primavera-Estate 2021: modelli e tendenze

Accompagneranno i nostri passi nella prossima bella stagione: sono le scarpe Primavera-Estate 2021, da scegliere tra i modelli e i colori in linea con le tendenze dettate dalle passerelle. Quali? Ve lo dice la nostra redazione, che ha guardato le sfilate più belle di Milano Moda Donna, Paris Fashion Week, New York e Londra per carpire indicazioni e diktat.

Dopo aver visto insieme pantaloni e gonne, e aver individuato le borse più cool dell’anno, non manca che esplorare il territorio di questi accessori che più di una volta sono stati premiati come i più amati dalle donne.

Scarpe Primavera-Estate 2021

Cosa ci aspetta per la stagione che è ormai alle porte? Tante sono le conferme di tendenze viste negli ultimi anni, come quella degli stivali texani in estate o, per fortuna, anche di trend più “freschi” come i sandali in stile “camp chic”.

Tornano dei classici della bella stagione, come i sandali alla greca e le ballerine, che nelle stagioni precedenti avevano perso un po’ di terreno. Ecco, allora, a quali modelli e a quali tendenze potete ispirarvi per il vostro shopping.