Stella McCartney si conferma tra le stiliste preferire dalle star: sono in tante ad aver scelto degli abiti da sposa disegnati appositamente da lei per il loro matrimonio, tanto da spingere la designer britannica a lanciare una collezione ad hoc, la Stella McCartney “Made with Love”.

Il desiderio di indossare un suo vestito nel giorno del fatidico sì – si sa – ha toccato le stelle dopo che Meghan Markle è apparsa sulle scale del Castello di Windsor con un abito lineare e minimal all’insegna dell’effortless chic disegnato da Stella McCartney per il party serale, dopo aver solcato il sagrato della Cappella di San Giorgio con l’abito da sposa realizzato per lei da Givenchy su disegno di Clare Waight Keller.

Prima di lei, Amal Clooney, per la cerimonia civile officiata da Walter Veltroni, il 24 settembre 2014, aveva optato per un completo crema con clutch di Stella McCartney, con cappello abbinato e pump color crema. Di novembre 2018 le seconde nozze di Gwyneth Paltrow, con Brad Falchuk, che ha scelto un abito di Stella McCartney per il party anni Ottanta, seguito alle sue nozze in abito Valentino.

La stilista, da sempre paladina dei diritti degli animali e della moda sostenibile, ha accontentato le tante che desideravano lo stesso abito della Duchessa di Sussex e in occasione dell’apertura a giugno del nuovo store londinese in 23 Old Bond Street ha realizzato una capsule collection con 46 repliche del vestito abito in crêpe di seta (in viscosa sostenibile) della consorte del Principe Harry: 23 abiti bianchi e 23 in nero (venduti, secondo il Telegraph, alla cifra tutto sommato abbordabile di 3.500 sterline).

Da novembre, “Made with Love” espande ulteriormente la gamma degli abiti da sposa per la Primavera 2019 in linea con le celebri silhouette della maison: 17 modelli tra cui una tuta in pizzo ricamata (disponibile nella tonalità bianco puro o rosso scarlatto), un sofisticato smoking avorio e un vestito ispirato a quello del ricevimento di nozze di Meghan Markle.

La linea è realizzata in viscosa sostenibile di altissima qualità e introduce una versione moderna dei tessuti tradizionalmente utilizzati dall’industria della moda, tra cui pizzo e chiffon, fedeli all’etica ecosostenibile della designer.

Ogni capo è realizzato in Italia in fabbriche in Puglia, Abruzzo e Marche, ognuna con una storia di artigianato e minuziosa artigianalità.

Nelle boutique, le clienti potranno avvalersi dell’assistenza e della competenza del team Stella McCartney per trovare lo stile perfetto in occasione del giorno più importante della loro vita. Inoltre, all’interno di ogni modello verrà ricamata una targhetta blu con un messaggio personale “Made with Love” della stilista, in linea con la tradizione secondo cui le spose devono indossare qualcosa qualcosa di blu.

In futuro, Stella McCartney “Made with Love” verrà arricchita con l’introduzione di nuovi capi e accessori. La collezione è in vendita in alcuni selezionati store Stella McCartney, oltre ad alcuni partner esclusivi, tra cui Harrods, Net-a-Porter, Selfridges, Saks Fifth Avenue e Nordstrom, con prezzi a partire da 675 sterline (780 euro circa).