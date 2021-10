Cappotti inverno 2022, i modelli colorati sui quali puntare

Sartoriali o destrutturati, i cappotti dell’inverno 2022 puntano tutto sul colore: dalle tonalità vivaci e luminose a quelle pastello e delicate la moda della stagione invernale suggerisce di non indugiare con i colori. Il mix perfetto è quello composto da cappotti colorati indossati sopra completi total black costruiti con pantaloni o gonne lunghe abbinati a pullover in maglia di lana o dolce vita.

Inoltre, cappotti colorati si possono abbinare facilmente a capi di altre tonalità per creare un color block che mischia toni caldi e freddi.

I modelli colorati sui quali puntare hanno linee classiche e shape oversize che avvolgono il corpo con morbide texture in lana o faux fur. Il protagonista di stagion? Il cappotto vestaglia con cintura in vita in verde, giallo e azzurro. Vediamo i modelli di cappotti colorati sui quali puntare.

Il cappotto-vestaglia blu

Vestibilità rilassata, cintura in vita, reverse classico e oversize: il cappotto-vestaglia è tra i modelli più in voga sui quali puntare per l’inverno 2022. Meglio ancora se nel colore moda di tendenza del blue ocean da mixare con capi di abbigliamento e accessori verdi scelti tra i sottotoni freddi.

Il cappotto sartoriale rosa

Taglio dritto, design classico e linee sartoriali: sono questi i tratti distintivi del cappotto rosa di Zara che si conferma uno dei modelli più versatili e chic sui quali puntare. Come indossarlo? Insieme a look total black (accessori inclusi) per outfit ideali per il tempo libero o una giornata di lavoro all’insegna del colore.

Il cappotto rosso

Il cappotto rosso è il capospalla evergreen che sopravvive al passare del tempo e a ogni tendenza. Si tratta di un capo indispensabile per il guardaroba invernale: il cappotto rosso è tra i modelli da indossare insieme a jeans e mocassini per outfit casual o gonne e abiti per look più formali. Un esempio? Il cappotto scampanato firmato Bottega Veneta con zip centrale, cintura in vita e maniche a palloncino.

Il cappotto oversize azzurro

Azzurro come le tonalità del cielo, il cappotto oversize di Mango è uno dei modelli più versatili sui quale puntare. Taglio ampio, bottoni bianchi, spalle scivolate e maniche a palloncino con classico reverse, è ideale da mixare con capi di abbigliamento bianchi per esaltarne la naturale luminosità cromatica (come i collant e dolce vita total white).

Il cappotto teddy color cammelo

Il cappotto teddy color cammello oltre a essere morbido, caldo e confortevole conquista per la versatilità e la semplicità di abbinamento per la costruzione di look formali e casual. Perfetta la combo con pantaloni a zampa e pullover + camicia (come la proposta Max Mara) o insieme a minigonne e jeans per mise disinvolte per il tempo libero.