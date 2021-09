Tendenze Autunno-Inverno 2021/2022: i piumini (bomber, doppiopetto e mantello)

Caldi, avvolgenti e oversize: le tendenze Autunno-Inverno 2021/2022 proclamano i piumini il capospalla protagonista dei look invernali. I piumini sorprendono per la loro capacità di tenere al caldo nelle giornate più fredde, conquistando tutti (stilisti inclusi).

Sulle passerelle della moda invernale i piumini hanno un design visionario che si unisce a forme oversize, esagerate e quasi ingombranti. Ciò che li rende il capo di abbigliamento trendy dell’inverno sono i volumi maxi che rinunciano alle aderenze e ai tessuti fascianti. Si indossano come un lungo mantello mentre l’effetto trapuntato evoca la trama delle classiche coperte da letto. A rendere questo confortevole capospalla così unico è un design eclettico che assume le forme di un bomber, di un cappotto doppiopetto, di un mantello e perfino di un abito da sera sportivo.

Tra i modelli da scegliere si passa da quello classico e lineare a quello con stampa a fiori fino al bomber corto e arricchito da pelliccia e cappuccio. Di seguito una selezione di modelli di piumini a cui ispirarsi.

La giacca-piumino di Dior

Nella collezione realizzata da Maria Grazia Chiuri per Dior, il piumino di trasforma in una giacca comoda e calda dalle forme morbide che non non rinuncia allo stile e alla raffinatezza. Ispirato al motivo delle sedute in canna su cui Monsieur Dior era solito fare accomodare le sue clienti, questo modello riprende il caratteristico effetto trapuntato Macrocannage molto caro alla Maison francese. Per creare uno stile parigino, si indossa insieme a un foulard di seta in testa e una handbag.

Il piumino da sera di Kenzo

Kenzo rivisita il classico piumino trapuntato in versione abito da sera, proponendo un modello lungo fino ai piedi con stampa floreale. Il design mantiene la tendenza dell’inverno delle forme oversize garantite da un’ampia gonna a balze che fluttua a ogni passo. Come indossarlo? Con scarpe da sci per essere una vera regina delle nevi.

Il piumino doppiopetto di Annakiki

Tra i modelli di piumini di tendenza a cui ispirarsi c’è quello doppiopetto di Annakiki ispirato al design di un classico cappotto. A sorprendere è la spessa imbottitura che caratterizza questo modello color bianco ottico con maniche a palloncino, da indossare insieme a stivali chunky e in look total white.

Il piumino animalier di Michael Kors

In linea con le tendenze che vede la stampa animalier tra i trend di stagione, Michael Kors punta tutto su un piumino dalla fantasia a macchia di leopardo. Stile wild e forme regular sono i tratti distintivi di questo piumino a cui ispirarsi, da sfoggiare in look da tutti i giorni insieme a leggings e sneakers in un look ideale per andare in palestra con stile rimanendo al caldo.

Il maxi piumino di Emilio Pucci

Ricorda una classica coperta trapuntata da letto ma si indossa come un lunghissimo mantello dal mood comodo e confortevole. Il maxi piumino di Emilio Pucci avvolge il corpo in un morbido abbraccio fatto di trapunta e di stampe floreali. Come indossarlo? Con una jumpsuit super aderente.

Il piumino classico di Elisabetta Franchi

Non solo forme maxi e volumi esagerati, i piumini dell’Autunno-Inverno 2022 hanno anche design classici e pratici che li rendono perfetti nei look da tutti i giorni. Un esempio? Il giubbotto midi di Elisabetta Franchi con trapunta orizzontale nei toni del ceruleo da indossare con pantaloni skinny e stivali da cavallerizza.