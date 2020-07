Vestito a portafoglio: quando indossarlo e come abbinarlo

Dici vestito a portafoglio e viene in mente subito lei, la sua inventrice: è il 1974 quando Diane von Fürstenberg crea il wrap dress, un abito avvolgente, femminile e comodissimo allo stesso tempo. Assomiglia a un kimono, è senza bottoni, senza zip ed è super sexy; in più sta bene a tutte le silhouette – dalle magrissime fino alle curvy – e può essere indossato dalla mattina alla sera.

Come sempre, a fare la differenza e a renderlo ora casual ora elegante – oltre a colore, stampa e materiale – sono gli abbinamenti con gli accessori: scarpe, borse e gioielli che gli regalano la verve necessaria per affrontare un red carpet o correre in ufficio.

Le declinazioni? Ne esistono modelli con o senza maniche, proposte in seta o chiffon o in jersey, in tessuti morbidi, e leggeri che sappiano avvolgere (to wrap, appunto…) le curve, valorizzando – e assottigliando, of course! – il punto vita. In più, il profondo décolleté è alleato prezioso per allungare la silhouette oltre a dare un tocco molto sensuale alle forme.

Il vestito a portafoglio negli anni è diventato così celebre, è stato talmente amato e scelto, da donne normalissime e super vip, che per celebrarlo nel 2014, allo spegnere le sue prime 40 candeline, a Los Angeles gli è stata dedicata una mostra, Journey of a dress, un viaggio dalle sue origini fino a oggi, nelle sue infinte variazioni.

Vestito a portafoglio, come abbinarlo

La modella Mandy Bork ha scelto di abbinare il wrap dress rosso di Retrofete con maniche a sbuffo e paillettes, con stivali blu navy di Jimmy Choo e una Saddle di Dior in stampa Jungle.

Total look Dior per Caroline Daur che propone una variante sul tema wrap dress con un abito senza maniche di pelle borgogna tenuto in vita da una cintura nera.

All’insegna della femminilità il vestito a portafoglio in stampa animalier arancione di Amanda Holden, indossato dall’attrice britannica con una clutch ton sur ton e sandali in suede nude.

Delizioso il minidress nero di Katie Holmes: per lei tracolla nera e sandali chunky, altra ossessione dell’estate 2020.

Versione da red carpet per il wrap dress di Carolina Crescentini, un longdress di seta azzurra di Momonì a cui l’attrice ha abbinato accessori metallizzati: sandali d’argento e clutch a sacchetto.

Il wrap dress, signore delle passerelle

Una nuvola bianca l’outfit mandato in passerella da Valentino: un vestito a portafoglio lungo alla caviglia con tote bag con piume e sandali platform in corda corda. Una nota di colore con il make-up e i gioielli in oro.

Non manca mai un wrap dress sulla passerella di Dolce&Gabbana che per la Primavera-Estate 2020 hanno realizzato un modello in stampa tropicale a cui hanno abbinato una minibag turchese e mule in raso impreziosite dall’applicazione di foglie in raso dipinte a mano e ricamo gioiello.

La passione per i pois si sposa alla perfezione nell’abito a portafoglio bianco e nero di Michael Kors indossato con tracolla e décolleté a righe black&white.