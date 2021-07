Abbinamenti vestito pizzo bianco: come indossarlo per ogni occasione

Tra delicate trasparenze e giochi di silhouette contemporanee che attingono dalla moda del passato, prende forma il vestito di pizzo bianco. Detto anche lace dress, si tratta di un abito dal fascino senza tempo che esalta la femminilità e lo stile ricercato di chi vuole essere elegante in ogni momento della giornata.

L’abito in pizzo bianco è una delle scelte più desiderate per comporre look da cerimonia, sebbene sia bandito dai matrimoni in quanto il rischio di entrare in competizione con la sposa sia dietro l’angolo. Per le occasioni formali e importanti si indossa nel modello a tubino insieme a sandali con tacco e dècolletè adornate da pietre preziose en pendant con una pochette. Nella variante in pizzo sangallo si trasforma nell’abito chic da sfoggiare durante il giorno dalla città al mare abbinato a scarpe rasoterra e espadrillas per un look boho chic.

Tra pizzi macramè, rebrodè, chantilly e a tombolo il vestito in pizzo bianco rivela la sua innata eleganza e raffinatezza. Vediamo come indossarlo ispirandoci ai look delle donne reali di tutto il mondo.

Vestito in pizzo bianco per il giorno

Romantico e chic, l’abito in pizzo bianco è l’elemento di stile che eleva qualsiasi look e che può essere indossato durante il giorno per essere sempre eleganti. La preziosità del pizzo bianco si fonde in un capo di abbigliamento senza tempo che può essere indossato anche durante il giorno: per un incontro formale, come un meeting di lavoro, o per un pranzo romantico, un tè con le amiche e un aperitivo al tramonto. Scelto nel modello midi con gonna svasata e maniche a tre quarti può essere abbinato a un paio di sandali con zeppa per creare una mise che fonde stile bon ton e casual. Proprio come Kate Middleton che ha optato per questa scelta durante un incontro ufficiale in Nuova Zelanda nel 2014. Il risultato? Perfetta anche sulla sabbia.

Vestito in pizzo bianco per la sera

Il vestito in pizzo bianco lungo è un’ode all’eleganza e si può indossare in occasioni di cerimonie ed eventi formali per avere un look etereo e raffinato. Un’idea di look a cui ispirarsi è l’abito in pizzo rebrodè indossato dalla principessa Sofia di Svezia: si tratta di un modello a balze con maniche volant in cui il gioco di preziosi ricami crea delicate trasparenze su spalle, braccia e su una porzione di addome. Può essere abbinato a sandali gioiello e pochette tempestate da strass e pietre preziose, per un effetto brillante con cui splendere sotto le stelle.

Abito in pizzo bianco per la spiaggia

Si può essere eleganti e chic anche per andare al mare grazie al vestito in pizzo bianco che si conferma la scelta di abbigliamento versatile per ogni occasione. Lo dimostra la regina di Spagna Letizia Ortiz che in una delle sue apparizioni sotto i riflettori dei paparazzi, sfoggia un outfit street style da replicare per un look da spiaggia. Si tratta di un vestito bianco midi con volant lungo dècolletè e spalle interamente ricamato da un pregiato pizzo a tombolo in stile bohemien. Come abbinarlo? Insieme a un paio di espadrillas basse o con zeppa e una borsa in tessuto colorata come suggeriscono le ultime tendenze moda.

Vestito in pizzo bianco per una gita in barca

Se avete ricevuto un invito per una gita in barca o state progettando la vostra partenza a bordo della vostra imbarcazione a vela, sarà necessario indossare outfit comodi e versatili da indossare mattina e sera che non rinuncino all’eleganza. Il vestito in pizzo bianco è l’abito perfetto per una mise confortevole e chic da sfoggiare a bordo. L’ispirazione di stile arriva dall’abito sfoggiato da Charlotte Casiraghi in una versione con collo alto adornato da ricami a tombolo e pizzi pregiati che scendono lungo il mini dress creando una serie di onde lungo l’addome. Può essere indossato insieme a un paio di ballerine per un look ricco di comfort.

Abito in pizzo bianco per battesimo

L’abito in pizzo bianco è il capo di abbigliamento bon ton, elegante e trendy da sfoggiare per una cerimonia o un invito formale. Se il galateo suggerisce di non indossarlo per un matrimonio, allora via libera per battesimi e comunioni lauree o inviti speciali. Abbinatelo con cappellini e fascinator senza dimenticare décolleté o sandali dorati (proprio come Meghan Markle).