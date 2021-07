Vestito a balze, i modelli più belli dell'estate 2021

Stile anni ’80 e maxi volume, sono questi i tratti distintivi di uno dei vestiti più in voga di questa stagione estiva. Stiamo parlando del vestito a balze ormai diventato un must have che ammalia per i suoi colori vivaci e il suo effetto bold. Tra i modelli più belli dell’estate 2021 spuntano quelli arricchiti da maniche a palloncino e volant sul décolleté e sull’orlo, caratterizzati da tessuti leggeri e freschi o in cotone rigido che cade a piombo lungo il corpo femminile.

Questa tipologia di vestito dal mood prettamente estivo, può essere composto da balze lungo la gonna o soltanto sull’orlo che creano volume sulle lunghezze. Il risultato? Un abito vintage che conquista il podio delle tendenze dell’estate grazie alla sua allure, spensierata e vacanziera, che la rende perfetta per qualsiasi occasione a seconda del tessuto e della fantasia.

È un pratico copriscostume per il mare, mentre con stampe a fiori o in tinta unita è un abito ideale da indossare in città. I modelli per la sera, invece, sono più eleganti e possono essere arricchiti da paillettes. Per quanto riguarda i colori, via libera alle nuances vivaci e brillanti come il rosso, l’azzurro, il verde e il giallo che talvolta virano verso tonalità pastello tenui e chic. Ma vediamo a chi sta bene e quali sono i modelli più belli dell’estate 2021.

Vestito a balze: a chi sta bene?

Femminile e romantico, il vestito a balze va scelto (per lunghezze, fantasie e tessuti) in base alla forma del fisico.

Per le silhouette più esili, riesce a creare forme e volume laddove non ci sono. Mentre, chi ha forme più rotonde dovrebbe puntare su modelli con balze soltanto sull’orlo o con volant sulla scollatura per spostare l’attenzione sulla parte superiore del corpo, come spalle e décolleté. Si tratta quindi di un vestito molto versatile che soddisfa ogni esigenza in termine di stile e di body shape.

Se amate il volume e gli abiti dalle linee ampie, il vestito a balze è il modello che fa per voi. Ecco i modelli più belli dell’estate 2021.

Vestito a balze midi

Per una cerimonia diurna, il brunch della domenica o un cocktail party, il vestito a balze midi è la soluzione per creare una mise elegante dallo stile romantico e ricercato. Il modello firmato Luisa Spagnoli, con maxi fiocco in vita e scollo a V, è caratterizzato da un’avvolgente tonalità di rosso corallo che lo rende ideale anche per le occasione formali.

Vestito corto a balze

Tra i modelli più belli dell’estate 2021, il vestito corto a balze è il più versatile e sensuale di tutti. Se siete alla ricerca di un’ispirazione, l’abito di Stradivarius con balze sull’orlo vi sorprenderà per essere un abito che si adatta facilmente ai look da tutti i giorni ma anche alle mise serali. Il suo punto di forza? L’arricciatura del tessuto che aderisce lungo il busto e i fianchi, la scollatura quadrata e le manche a palloncino che aggiungono un dettaglio lezioso. Perfetto con sneakers, sandali flat, ciabatte e scarpe con tacco, sarà il modello passe-partout dell’estate.

Vestito a balze con stampa floreale

Il vestito a balze con stampa floreale è tra i modelli must have dell’estate 2021. Che siano grandi o piccoli, i fiori donano un tocco romantico e colorato a qualsiasi look e si posano su questa tipologia di vestito per renderlo ancora più femminile. Se si è alla ricerca di un vestito voluminoso e fluttuante, il modello con balze lungo la gonna è l’ideale per creare una mise dallo stile etereo e colorato.

Il vestito a balze, perfetto copri costume

Il vestito a balze si conferma l’abito più versatile dell’estate 2021 e per l’occasione si trasforma in un copricostume che scivola morbido lungo il corpo femminile. Il modello di Oysho ha spalline sottili e linee che cadono ampie e dritte lungo la silhouette, arricchito da ricami bohemien per un look da spiaggia pronto all’uso.

Vestito a balze asimmetrico

La moda è un continuo passaggio di tendenze e stili diversi che si fondono tra loro dando vita ad abiti nuovi e contemporanei. Ad esempio, il vestito a balze di Alexander McQueen è caratterizzato da una gonna a balze asimmetrica che lo rende perfetto per una mise rock e chic se abbinato a stivali e clutch. Mentre, assume i tratti di un abito elegante se abbinato a un paio di décolleté o sandali con tacco per una serata glamour.

Vestito a balze per cerimonia

L’estate porta con sé il ritorno delle cerimonie come matrimoni, battesimi e lauree. In vista di un invito per un’occasione formale il vestito a balze si trasforma in un abito elegante con balze in chiffon dall’effetto impalpabile. Il vestito cut out di Stella McCartney in rosso presenta una sensuale scollatura sul décolleté e maxi volant che creano eleganti onde lungo la silhouette.