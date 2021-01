Abbinamento vestiti blu e nero: quando e come farlo

Nella scelta dei colori dell’abbigliamento, c’è una “coppia” che lascia sempre spazio a qualche dubbio: è l’abbinamento nei vestiti di blu e nero. Per non commettere errori di stile ed essere sempre sicure di vestire in maniera chic, la nostra redazione ha pensato a un breve vademecum con tutti i consigli su quando e come farlo.

Oggi abbinare il blu e il nero nel look non sembra una cattiva idea, ma dentro di noi sentiamo sempre quella vocina che ci dice “non si fa”, “non va bene”. Da dove arriva? È un retaggio degli anni Cinquanta. All’epoca, infatti, tutto doveva essere coordinato in modo maniacale, dagli abiti agli accessori passando per i gioielli. Mettere, quindi, insieme due colori scuri, come il blu e il nero, era qualcosa di inconcepibile.

Fortunatamente i tempi sono cambiati: abbinare blu e nero non solo è consentito, ma può anche essere estremamente elegante.

Blu e nero: gli errori da evitare

Prima di tutto, cominciamo con il dire quando non abbinare vestiti blu e nero. Meglio evitare di accostare il nero al blu quando quest’ultimo è molto scuro e i due tessuti sono molto simili. Insomma, quando l’abbinamento non genera alcun tipo di contrasto.

Seguendo questa accortezza, è possibile capire anche come scegliere gli accessori (e quali opzioni escludere). Indossando il blu è possibile abbinare accessori neri, in particolare se parliamo di borse e scarpe con dettagli in vernice o con texture molto diversa dai vestiti. Più difficile la scelta con abito nero: in questo caso, gli accessori blu dovrebbero essere in un blu elettrico o particolarmente brillante.

Abbinamento vestiti blu e nero: gli outfit

In generale, come abbiamo accennato, se elettrico o brillante, il blu è molto diverso dal nero, non può essere considerato un colore scuro di base, quindi si può abbinare senza problemi in ogni occasione.

Altro aspetto importante è la texture, che differenzia ancor più i due colori, creando il contrasto, accortezza molto utile se il blu è più scuro, come il navy.

Vediamo insieme qualche proposta pratica su quando e come abbinare vestiti blu e nero.