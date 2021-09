Abito bianco: i modelli dell'Autunno-Inverno 2021/2022

Dall’Haute Couture al prêt-à-porter, la moda Autunno-Inverno 2021/2022 proclama l‘abito bianco il must have di stagione. Candido, ottico e luminoso, il white dress illumina i look con sfumature che spaziano dal creamy all‘avorio, dal bianco latte al ghiaccio fino alle varie tonalità che virano verso il grigio e il rosa.

I modelli di tendenza dell’Autunno-Inverno 2021/2022 cedono il passo a lunghezze mini e maxi declinate su tessuti ricamati da pizzi in stile boho chic o dal mood essenziale e minimalista. La lana rimane il ricamo a maglia prediletto che prende forma su lunghi abiti in lana da indossare tutti i giorni insieme a stivali e sneakers.

Un altro diktat della moda invernale sono i dettagli: maniche vaporose e applicazioni dall’effetto tridimensionale sulle spalle come volant e frange. Infine alcuni modelli diventano la scelta di stile di wedding dress per spose moderne che vogliono mantenere uno stile essenziale. Gli abiti bianchi vengono incontro a ogni esigenza di stile: comodi e casual per il giorno da indossare in ufficio o in centro città, eleganti e sofisticati dal tocco semplice per la sera o per un matrimonio.

L’abito bianco in maglia

Tra i modelli dell’Autunno-Inverno 2021/2022 da avere nel guardaroba, immancabile è l’abito bianco in maglia. Ha sfilato sulle passerelle dei designer più famosi al mondo in versione casual chic come capo di abbigliamento versatile da indossare mattina e sera per rimanere al caldo. Salvatore Ferragamo è il pioniere della rivisitazione del classico abito bianco in maglia di lana abbinato a sneakers sportive in versione tricot con ricamo a costine e scollo a barca. Per un look casual che non rinuncia all’eleganza per tutti i giorni.

L’abito bianco in pizzo

Per un look anti-freddo in stile bohemien, basterà optare per il modello di abito bianco in pizzo da mixare con accessori casual come stivali in pelle, cinturoni in vita e shopping bag. Un esempio è il white dress di Isabel Marant realizzato in pizzo macramè nei toni del bianco avorio con profondo spacco centrale, che dona note seducenti e sofisticate ai look dell’inverno.

Il chemisier bianco

A metà strada tra una camicia e un classico vestito dalle lunghezze mini o midi, il chemisier bianco si conferma un vero must have dell’Autunno-Inverno 2021/2022. Un modello a cui ispirarsi è l’abito-camicia di Zara nella tonalità del bianco con scollo a V, maniche lunghe, pinces in vita e bottoni frontali dallo stile versatile e ideale per tutti i giorni.

L’abito bianco mini

Corto, anzi cortissimo che regala sensualità e raffinatezza a ogni outfit: l’abito corto bianco è ideale per essere indossato nelle occasioni più eleganti. Un esempio? Il modello corto di Fendi con preziosi ricami tridimensionali da abbinare a lunghi guanti e stivali cuissardes alti fino al ginocchio ton sur ton. Per un look total white elegante e sofisticato.

L’abito bianco midi

Per una gita in campagna o un weekend in chalet, l’abito bianco midi garantisce libertà di movimento e stile anche in mezzo alla natura. Max Mara propone nella collezione invernale un modello lungo sotto il ginocchio con ricami colorati lungo l’orlo da indossare insieme a cardigan in lana, stivali e calzettoni in cachemire ben in vista. Per un look tirolese ideale per stare sulla neve.

L’abito bianco doppiopetto

Non solo per affrontare le impegnative giornate di lavoro o partecipare a un evento serale, l’abito bianco (come consuetudine) è il tradizionale capo di abbigliamento da indossare per il proprio matrimonio. Per l’Autunno-Inverno 2021/2022 si compone di uno stile minimalista, formale ed essenziale. Come l’abito bianco doppiopetto di Ralph Lauren ideale per le spose che amano uno stile sofisticato e privo di pizzi e ricami leziosi. Un modello versatile e da riutilizzare anche in altre occasioni.