Abito mamma sposa: come vestirsi tra galateo e tendenze

Sobrio e impeccabile: è il perfetto abito mamma sposa, un vestito da cerimonia che deve essere capace di mettere in evidenza la bellezza della signora in questione senza cercare la ribalta, da lasciare invece alla sposa, protagonista della giornata. Il consiglio da seguire? Sapersi barcamenare con classe tra galateo e tendenze della moda, scegliendo scarpe, borse e accessori da abbinare che sappiano impreziosire l’outfit senza appesantirlo.

Il look perfetto per un matrimonio, infatti, soprattutto se si tratta della madre della sposa, deve tener conto delle nuance scelte come leitmotiv della cerimonia, non “stonando” con i colori opzionati per i fiori e gli addobbi, creando un felice e armonioso colpo d’occhio con l’allestimento circostante.

Perfetti i colori pastello e le tonalità chiare e delicate, ideali il classic blu (colore Pantone 2020) e il rosso; assolutamente vietati il nero e il bianco. Via libera anche al grigio, al tortora e al rosa cipria. Per un matrimonio serale, invece, sono perfetti il blu navy, il verde smeraldo e il grigio scuro, ma anche il bronzo e l’argento.

In caso di un ricevimento di sera, più formale, meglio scegliere un abito lungo, in chiffon, seta o taffetas. Per nozze più informali, invece, e quindi meno eleganti ideale è un abito da cocktail longuette, un tailleur pantalone o una jumpsuit, da accompagnare con un cappello in caso di matrimonio di mattina.

Abito mamma sposa: come vestirsi