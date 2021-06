Dalle passerelle alle vetrine dei negozi, i set coordinati sono la nuova tendenza nel campo della moda che risolvono sempre il look. Conosciuti anche come co-ords, si tratta di completi composti da due pezzi: crop top e mini gonna, camicia e shorts, t-shirt e pantaloni, bralette e gonna midi. La regola? Entrambi gli item devono essere perfettamente abbinati in termini di tessuto, colore e fantasia.

Così, l’abbinamento en pendant dei set coordinati permette di risolvere qualsiasi esigenza di stile evitando di trascorrere ore e ore davanti al proprio guardaroba assorti nell’indecisione di non sapere cosa indossare. Tra i tanti pregi di questi completi coordinati, vi è quello di essere pratici e versatili.

Infatti, basterà aggiungere un paio di scarpe adatto al completo e alle proprie esigenze per ottenere un outfit estivo funzionale e impeccabile. Indossare un sandalo flat insieme a un set coordinato è la scelta di stile perfetta per andare in spiaggia. Per una passeggiata in città basterà abbinare una sneakers al co-ords preferito; invece, per un aperitivo con le amiche si può scegliere di indossare un sandalo con tacco.

Inoltre, investire su un set coordinato è la scelta fashion adatta per avere sempre una mise già abbinata a portata di mano ma che si può anche spezzare per creare look diversi. Che sia a fantasia o in tinta unita, il set coordinato è la tendenza fashion da indossare durante la stagione estiva.

Set coordinati: il completo mininimal

Nella versione in tinta unita, il set coordinato è il completo minimal che può essere indossato anche nelle occasioni più eleganti. Dai matrimoni alle lauree, passando per le cerimonie più formali, il set monocolore si afferma un perfetto total look da sfoggiare quando il dress code richiede una particolare eleganza. Si potrà scegliere tra tonalità accese come il rosso o più tenui come il beige. Sulla passerella di Genny il set in pendant a cui ispirarsi è composto da una semplice t-shirt dal taglio crop insieme a una gonna a matita longuette con tessuto a costine dalla nuances rosso acceso. Un total look perfetto da abbinare con un paio di sandali flat, per chi non vuole rinunciare alla comodità, o un paio di sandali con tacco per partecipare a un evento formale.

Set coordinati in lino

Quando la colonnina di mercurio si alza e le temperature diventano roventi, si desidera indossare soltanto capi di abbigliamento freschi e leggeri. Il set coordinato in lino rappresenta la scelta di stile adatta con cui raggiungere la spiaggia o affrontare una giornata di lavoro, anche quando il caldo diventa insopportabile. Per le amanti di uno stile pratico e confortevole, basterà optare per il completo proposto da Stradivarius: morbidi shorts con cintura in vita e una camicia con maniche corte declinati nelle nuances del bianco panna, questo set si conferma il coordinato versatile che non rinuncia al comfort.

Set coordinati: il completo top + pantaloni

Due pezzi, un total look, purché siano perfettamente abbinati. Il set coordinato composto da top + pantalone predilige solitamente modelli di pantaloni a zampa o a palazzo ampi abbinati a top che lasciano la pancia scoperta. Ciò dona un equilibrio di forme e proporzioni alla silhouette femminile. Un set coordinato perfetto per ogni occasione è quello nella fantasia a fiori o con stampa geometrica, da sfoggiare al mare, in città o per il night out.

Set coordinati dallo stile sportivo

In tempo di lockdown si sono trasformati nei capi di abbigliamento passe-partout e versatili con cui rimanere a casa, districandosi tra famiglia, studio e video call di lavoro. Adesso diventano un must-have da sfoggiare senza rinunciare al comfort e alla praticità che si addice ai nostri tempi. I set coordinati in tuta possono essere indossati nel tempo libero, per un pomeriggio di jogging con comode sneakers o con mules e sandali raso terra per una passeggiata in città. Il risultato? Un completo da t-shirt smanicata e pantaloncini monocolore o a fantasia dallo stile sportivo ma trendy.

Set coordinati: minigonna + crop top

Sensuale e super femminile, il set coordinato composto da minigonna + crop top è l’ideale per essere indossato da mattina a sera. Che sia un viaggio in una località costiera o una serata tra amici, questo co-ords è un total look pronto all’uso con cui sfoggiare uno stile lezioso e iper femminile. Come il completo firmato Chanel e declinato nella nuances del bianco, adornato da bottoni gioiello e completato da una maxi camicia dal taglio over.