Borse di paglia: le più belle dell'estate 2021

Le abbiamo viste sfilare in passerella nelle collezioni prêt-à-porter e, già da qualche tempo, sono comparse in vetrina negli store segnando l’arrivo della nuova estate. Le borse di paglia sono le it bag da indossare non solo in spiaggia ma anche in città, anche semplicemente con jeans e un paio di espadrillas ai piedi. Il loro mood vacanziero permette di portare con sé la spensieratezza tipica della bella stagione anche se si è lontani dalle sponde del mare.

Comode e versatili, la loro caratteristica principale è la capienza. Nei modelli a coffa e a mezza luna, infatti, le borse di paglia sono dotate di maxi volumi che consentono di contenere al loro interno tutto il necessario, per indossarle da mattino fino a sera.

Per l’estate 2021 le borse di paglia vengono realizzate in una grande varietà di modelli: dalla shopping bag alla versione quadrata e più elegante, passano per le tracolle da indossare anche per il night out. Senza dimenticare le versioni con maxi logo in vista e quelle mini a secchiello che regalano uno stile da dolce vita.

Borse di paglia estate 2021: il modello a coffa

Tra i modelli più belli dell’estate 2021, la borsa di paglia a coffa è sicuramente quello più versatile e diffuso. La sua forma prende origine dalla tradizione siciliana in cui veniva usata dai contadini come sporta per il cibo. Lo stilista di moda Giambattista Valli ne realizza un modello che rievoca le forme originali tipicamente made in Sicily aggiungendo un tocco di modernità dato dai manici con fibbia bianchi effetto pitone. Confermandosi una delle versione da indossare durante la bella stagione per contenere tutto il necessario.

Borse di paglia a secchiello

Detta anche bucket bag, la borsa di paglia nella versione a secchiello è tra i modelli più in voga della stagione estiva. Etro presenta, nella sua collezione Spring Summer 2021, un particolare modello a secchiello caratterizzato da vistosi intrecci di paglia. Sebbene le dimensioni di questa mini bag siano contenute, al suo interno è dotata di una sacca con stampa marinaresca che sostituisce le classiche zip per avere gli oggetti personali sempre al sicuro.

Borse di paglia: il modello shopper

Versatile, comoda e ultra capiente, il modello shopper di borsa di paglia è perfetto da indossare h24. In ufficio, durante un pomeriggio in città o al tramonto per un gelato in riva al mare. Il modello firmato H&M rientra tra i modelli economici e super trendy. Realizzata con un intreccio a nido d’ape di paglia e raffia, è la shopper dell’estate da indossare in spiaggia.

Borse di paglia con maxi logo

Tra le tendenze dell’anno una delle più diffuse è quella del maxi logo ricamato e cucito sulle borse. Come quello dall’effetto 3D posato sulla borsa di paglia con manici in pelle e firmata Fendi. Si adatta a uno stile più formale e ricercato grazie alle sue linee semplici e pulite di questa borsa capiente.

Borsa di paglia a tracolla

I modelli di borsa di paglia a tracolla sono ideali da indossare nei look da giorno ma anche negli outfit più mondani del night out. Che siano rigide oppure morbide, queste piccole borsette impagliate rappresentano la scelta ideale per chi desidera una glamour bag comoda e semplice da indossare. Provate ad abbinare la proposta di Parfois con un fresco vestito bianco e un paio di sandali flat: otterrete una mise tipicamente estiva e dal mood vacanziero. Mentre insieme a jeans e sneakers è l’elemento casual chic da aggiungere per un effetto wow.

Borsa di paglia ideale per la spiaggia

In un intreccio a maglia larga di paglia prende forma uno dei modelli di borse da avere nel proprio guardaroba estivo. L’effetto vedo e non vedo e la grande capienza di questo modello di borsa extra large consente di portare con sé solari, teli mare, ciabatte, maschera da sub per vivere una giornata al mare in tutta comodità. Un fashion alert di arriva dal brand Vero Moda che presenta una bag in paglia dal prezzo contenuto da acquistare al volo.