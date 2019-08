Borsa shopper: occasioni d’uso

La borsa shopper è perfetta per chi cerca comodità e capienza ma anche per chi – semplicemente – ama uno stile urban-chic. Da portare in mano o a spalla, i modelli variano dalle classiche tonalità eleganti, come il nero o il blu, a quelli con fantasie vivaci e dettagli ricercati, per tutte coloro che nella borsa cercano anche un accessorio che regali un pizzico di allegria.

Le shopper sono realizzate generalmente in tessuto o in cotone, ma ultimamente sono sempre più frequenti i modelli in nylon, canvas o addirittura in neoprene e materiali sostenibili e riciclati.

Si porta per mezzo di due manici e a differenza della Tote Bag rimane sempre aperta in alto. Sono le borse che servono, letteralmente, per fare compere (dall’inglese “to shop”, comprare), rivisitate negli ultimi anni con caratteristiche custom, personalizzabili, sono da sempre le più scelte dalle donne, che così possono portarsi dietro tutto il loro mondo.

Ecco le cinque occasioni d’uso della borsa shopper.