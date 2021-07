Copricostumi 2021: le tendenze

Non solo bikini e interi, la moda beachwear 2021 elegge un altro grande protagonista tra i capi must have da indossare in riva al mare: il copricostume. Comodi, ampi e scivolati, i copricostumi dell’estate 2021 si trasformano in veri e propri abiti da scegliere tra kimono, kaftani e camice oversize perfetti da indossare anche in città.

Il classico kaftano ereditato dagli anni ’60 si conferma la scelta di stile vincente con cui non si sbaglia mai. Mentre i modelli dai tessuti freschi (in cotone e in lino o quelli preziosi in seta e pizzo) creano inedite versioni da indossare anche dopo il tramonto. Le tendenze dei copricostumi 2021 puntano tutto su fantasie e stampe esotiche che uniscono la bellezza del mare a quella di fiori variopinti.

Non mancano i ricami dal sapore boho posati su mini abiti o long dress con nappe e frange per uno stile gipsy. Tra i modelli di parasole ci sono quelli in crochet (all’uncinetto) e con fantasie tie-dye che sono i veri e propri protagonisti di stagione e che presentano infinte sfumature cromatiche dai toni vibranti.

Tra le tendenze del momento troviamo anche il ritorno del bianco e nero, che si conferma un classico senza tempo dall’allure elegante e seducente.

Copricostumi 2021: l’abito con stampa tie-dye

L’abito di punta della moda beachwear è il copricostume dalla fantasia tie-dye. Il suo punto di forza? La capacità di rapire al primo sguardo grazie alle intense sfumature di colore che uniscono colori sgargianti come il rosa e l’azzurro. Scelto nella versione in pura seta e dalle linee asimmetriche dona una sensazione di leggerezza e freschezza anche nelle giornate più calde.

Copricostume 2021 all’uncinetto

Un’altra macro tendenza dell’estate 2021 è il crochet, ovvero il ricamo all’uncinetto che, con le sue trame multicolore o in tinta unita, si posa su qualsiasi capo di abbigliamento (copricostume incluso). L’abito a tunica con bottoni sulla parte frontale e dalla lunghezza midi è il copricostume sul quale puntare per essere seducenti e raffinate anche sotto il sole grazie al gioco di trasparenze create dall’uncinetto.

Copricostumi 2021: la camicia XXL

La tendenza oversize arriva anche in riva al mare posandosi su camice in lino XXL che si trasformano in freschi e leggeri copricostumi da abbinare al bikini. Il modello a righe larghe e colorate di Calzedonia rappresenta la scelta ideale per avere un look immediato da indossare al mare o in centro città durante una vacanza.

Copricostume a vestaglia

Non solo un capo da indossare tra le mura di casa, la vestaglia si conferma l’abito chic da sfoggiare anche in spiaggia per un look sensuale ed elegante. Un esempio? Il copricostume in seta di Victoria Secret’s con maniche ampie e in tessuto drappeggiato che conferiscono un effetto scenico tutto da ammirare sul bagnasciuga.

Copricostumi in stile boho

Maniche ampie e nappe colorate sparse dappertutto. Sono questi i tratti distintivi del copricostume dallo stile boho adornato da ricami in pizzo sangallo, passamaneria e applicazioni dai pattern geometrici in stile etnico. Scelto nel modello in cotone e con tagli cut out sul décolleté sarà l’abito passe-partout da indossare al mare ma anche in città insieme a un paio di sneakers di tela. Il risultato? Si trasformerà nella divisa estiva da indossare tutti i giorni.

Copricostume con fantasia floreale

Oltre le tinte unite, le tendenze moda beachwear 2021 suggeriscono di puntare su fantasie floreali multi colore e dalle nuances vibranti, vivaci e super luminose. Ispirate alla natura incontaminata e selvaggia dei tropici, le stampe si vestono di fiori tropicali, come l’ibisco, il rododendro e la sterlizia. Quest’ultimi si posano su lunghi copricostumi in seta dallo stile superbo e difficile da non notare.