Come vestire tono su tono: la palette perfetta per l'inverno

Sobrio e formale per l’ufficio, pacato e raffinato per la sera, il look tono su tono punta tutto sulle tonalità neutre per avvolgere di charme ed eleganza le mise per ogni occasione. Le star lo scelgono per i red carpet e le influencer per i look di tutti i giorni. La certezza è che gli abbinamenti fatti con i colori dai toni naturali sono la chiave per outfit raffinati e che non passano mai di moda.

La regola fondamentale per creare questo tipo di look, non solo per la bella stagione, ma anche per l’inverno è quella di scegliere colori dalle sfumature tenui e neutre. Come il beige, dal sottotono freddo o caldo, e il rosa cipria impalpabile e pastellato. Il risultato? Un look monocromatico, che include accessori ton sur ton dallo stile versatile, è che il perfetto passepartout della stagione invernale.

Il look ton sur ton di Dakota Johnson

In occasione del tour promozionale del nuovo film The Lost Daughter, Dakota Johnson porta sotto i riflettori la tendenza con un tailleur firmato Gucci nei toni del beige. Si tratta di un completo sartoriale composto da un long blazer e un pantalone a palazzo abbinato a mocassini marroni con morsetto. Il look è ideale da replicare in ufficio e si può completare con il famoso teddy coat o il cappotto cammello.

La palette dei toni rosati

Non solo sfumature di beige, il look tono su tono si può creare con la palette dei rosa dalle sfumature pastello e impalpabili. Per look da tutti i giorni, basterà puntare sulla combo camicia + jeans tinteggiati dai colori del malva e rosa cipria ton sur ton per un risultato casual ma raffinato.

Il look tono su tono di Kristen Stewart

Un’altra lezione di stile arriva dall’attrice Kristen Stewart che ha deciso di abbinare giacca e pantaloni vinilici nei toni del bianco panna. Il tutto esaltato da punti luce in oro per un total look Chanel.

Look tono su tono con contrasto di beige

Il look tono su tono può essere composto partendo anche da sfumature di beige a contrasto che creano un gioco cromatico raffinato e strong. Lo sa bene Valentina Ferragni che sfoggia un look neutro composto da una scala di beige posti a contrasto: come il beige chiaro dal sottotono freddo della maglia a costine e quello scuro e caldo del color cammello dei pantaloncini in camoscio che spiccano su un paio di collant velati interamente loggati.

Tono su tono in rosa

Ispirato ai colori naturali dell’incarnato e della pelle, il rosa nelle sue sfumature più impalpabili, delicate e pastello è la tonalità sulla quale puntare per ottenere un outfit elegante e raffinato. Un esempio? Il completo in maglia di lana firmato Fendi color rosa cipria da abbinare a un cappotto lungo ton sur ton e risaltare con accessori colorati di grigio.

Il tono su tono di Olivia Palermo

Donna autunno dai toni caldi e olivastri, Olivia Palermo incontra l’abbinamento perfetto che esalta i suoi colori naturali in un completo beige Safari. Protagonisti sono un paio di pantaloncini morbidi modello bermuda e un trench en pendant completato da un pullover a trecce ton sur ton. Ideale per una mise da tempo libero in città.